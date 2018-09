Urtubey admitió que avanzaría con el desafuero de Cristina

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo hoy que él "avanzaría en el desafuero" de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada "causa de los cuadernos", que involucra a empresarios y ex funcionarios, y opinó que esta investigación judicial servirá "para separar la paja del trigo". Además consideró que la construcción política del kirchnerismo es "diametralmente opuesta" a la suya, negó que puedan enfrentarse en una interna y en cambio se mostró partidario de sumar a sectores no peronistas, como el que conduce el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz.

Ayer, Urtubey y los también dirigentes peronistas Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miguel Angel Pichetto mantuvieron un encuentro con miras a construir un proyecto alternativo a Cambiemos y al kirchnerismo para 2019. "Estamos buscando construir un espacio que pretende pasar por arriba de esta grieta, que nos está lastimando a los argentinos", dijo el salteño en diálogo con radio La Red consultado por esa reunión.

"Algo que primero garantice la gobernabilidad de acá hasta el año que viene para que las cosas salgan lo mejor posible, y genere una alternativa superadora con miras a la elección del año próximo", continuó. En relación a sus vínculos con el espacio que conduce la ex presidenta Cristina Kirchner, Urtubey fue terminante: "La lógica de construcción política del kirchnerismo es diametralmente opuesta a la que tenemos nosotros", opinó.

En ese marco consideró que "la única manera de resolverlo (la interna del peronismo) es en una elección general en octubre". "No dudo que hay un espacio de argentinos que se siente representado por la ex Presidenta y lo respeto, pero pienso todo lo contrario", concluyó.

Puntualmente consultado sobre el pedido de la Justicia para que el Senado apruebe el desafuero de la ex Presidenta, respondió: "Yo avanzaría en el desafuero". Aclaró además que él preferiría eliminar los fueros en general, pero que si existieran, "podrían funcionar frente a la discusión judicial de decisiones de gobierno controvertidas, por ejemplo el dólar futuro, que son cuestiones políticas no judiciables; pero frente a hechos de corrupción no hay ninguna discusión".

Consultado sobre la llamada "causa de los cuadernos" que investiga el juez Claudio Bonadio en torno a una supuesta "asociación ilícita" dedicada a la recaudación de fondos ilegales provenientes de empresarios beneficiados con contratos de obra pública, Urtubey consideró que "es una gran oportunidad para separar la paja del trigo". "Lo peor que nos puede pasar es que queden impunes y que quede la sensación de que es todo lo mismo", opinó.

Al volver a referirse al frente de peronistas no K que ayer se reunió con miras a 2019, Urtubey consideró "no alcanza con el peronismo" para esa construcción, y abogó por sumar otras "fuerzas nacionales y partidos provinciales". Consultado sobre si el gobernador santafesino está en ese grupo, expresó que "hace largo tiempo" está conversando con él. "Soy consciente de que el socialismo y su frente progresista tienen una historia y una existencia bastante lejos del peronismo, pero creo que hay que animarse a ser disruptivos, y tratar de pensar en alguna instancia como las PASO o más adelante, para tratar de construir una alternativa juntos", expresó.

De todas maneras, el salteño consideró que no alcanza con un frente electoral. "Soy un convencido de que para gobernar la Argentina en la situación en la que se encuentra, se necesita un verdadero gobierno de unidad nacional que pase realmente por arriba de las diferencias que tenemos", resumió.