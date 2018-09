Ex secretario de Néstor y Cristina pide declarar como "arrepentido"

Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, declaraba hoy ante el fiscal Carlos Stornelli en los tribunales federales de Retiro para convertirse en un nuevo imputado arrepentido en la denominada "causa de los cuadernos". Según adelantaron a Télam fuentes judiciales, Gutiérrez, a su llegada desde Santa Cuz, donde había sido detenido, pidió ser trasladado al quinto piso para hablar ante fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

Gutiérrez fue detenido antes de ayer por la Policía Federal en Río Gallegos, Santa Cruz, junto a otro ex secretario del matrimonio Kirchner: Julio Daniel Álvarez. Gutiérrez, ex secretario privado de la ex presidenta, había sido detenido en el Hotel Comercio, de su propiedad, ubicado en Avenida Néstor Kirchner 1302.

Según la declaración del ex secretario de Obras Públicas José López ante el juez federal Claudio Bonadio, Gutiérrez fue quien lo llamó la noche del 13 de junio de 2016 para que llevara los 9 millones de dólares a la casa religiosa de la localidad General Rodríguez, en el conurbano bonaerense, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y terminó con la detención del funcionario.

Gutiérrez es investigado, además, por posible lavado de activos a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF).