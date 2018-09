Cuando hay crisis, las mujeres se ponen al hombro la Federación Universitaria platense

Dos alumnas de 26 años a punto de recibirse estarán al mando de la Fulp. ¿El antecedente de dos chicas en la conducción? En 2002

“La amplia unidad que se construyó en el reciente congreso demuestra que todos hemos aprendido a partir de lo que sucedió en los últimos años”. Carla Giles y Gisela Cernadas (26, ambas), quienes co-presidirán la federación estudiantil de la UNLP (Fulp) en el periodo 2018-2019, definen de ese modo a la inédita coalición que se formó entre la izquierda nacional, el peronismo y el kirchnerismo y que dejó fuera de todo a Franja Morada.

El viernes a media mañana, en el bar del edificio Sergio Karakachoff y tras salir de una cursada que arrancó a las 7, Gisela, dirigente de La Mella (Patria Grande), no asiente cuando se le pregunta si esa unidad la provocó el macrismo. “Es un planteo contrafáctico”, dice la estudiante de 5º año de Ciencias Económicas. Y añade: “Hubo hechos concretos en los doce años del gobierno anterior que en algunos casos nos llevaron a coincidir (entre las distintas fuerzas que ahora se unieron para comandar la Fulp) y en otros, a disentir. Para nosotros, para la izquierda nacional, las críticas fueron una forma de tensionar con el kirchnerismo para forzar decisiones más radicalizadas, más acordes con un ideario socialista que con un capitalismo serio”, puntualiza.

Luego, señala que la unidad tiene que ver con que “es imposible recorrer un camino hacia una sociedad más igualitaria sin el peronismo”. Un peronismo que, de más está decirlo, no es precisamente el que hoy algunos llaman “amigable” o “racional”. La nueva conducción de la Fulp está en las antípodas de los gobiernos nacional y provincial actual. No obstante, el troskismo ‘corre por izquierda’ a Patria Grande por ese acercamiento. “Es la izquierda tradicional, que plantea que son lo mismo (peronismo/kirchnerismo y macrismo)”, dispara Gisela, quien inicia su segundo mandato al frente del gremio de los estudiantes de la UNLP.

“Debemos trabajar para dejar de lado diferencias secundarias. Porque lo cierto es que se avecina un brutal ajuste, políticas de saqueo, de vulneración de derechos. Un proceso de crisis largo, complejo, doloroso, que debemos enfrentar en unidad”, realza, mientras ingresa al Karakachoff Carla. “Problemas con el transporte. Típico viernes”, dice la joven de Chascomús que ya terminó de cursar la carrera de Psicología. Le quedan seis finales para graduarse.

Presidenta del centro de estudiantes de la facultad de 122 y 52 y dirigente del Miles, ante la pregunta sobre si esa agrupación puede ser definida como ‘kirchnerista no peronista’, responde por la negativa. “No. Somos un movimiento latinoamericanista, que aquí irrumpió en los noventa como parte de un grupo de fuerzas independientes que, con el tiempo, se fue nutriendo de distintas experiencias. Hay kirchneristas, peronistas, independientes”, dice, para reafirmar la idea de que el Frente “22 de Noviembre” que se impuso en la Fulp por 95 votos a cero (Franja Morada presentó lista pero no se quedó a la elección) es “un reflejo de madurez política, de que hemos aprendido del pasado. Es preciso que articulemos los movimientos universitarios con los secundarios y terciarios para defender la educación pública que el gobierno ataca y seguirá ajustando. Para ello necesitamos articular también, sobre una agenda programática común, con los docentes, no docentes, investigadores”, apunta.

Gisela y Carla se pondrán al hombro la Fulp en medio de una crisis. El antecedente de dos mujeres co-presidiendo la federación es el de la crisis de 2002, con María Inés Iglesias (Suma-peronista de izquierda) y Ana Rusconi (Cepa, maoísta). ¿Casualidad?

“No sabía lo que era”

Además de Patria Grande y el Miles, el Frente 22-N lo conforman el peronista Funap, Jup-La Cámpora, Cepa, el Movimiento Evita, Libres del Sur, el MUI (PC e independientes), la Randa (izquierda independiente) y Liberación (Quebracho).

La presidencia compartida entre Patria Grande y el Miles remite al principal nucleamiento de movimientos sociales: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), cuyo dirigente más conocido es el abogado Juan Grabois, un hombre del Papa Francisco.

“Nuestro principal objetivo es defender a los estudiantes, que hoy se ven en menor número en las aulas y pasillos, y en mayor número preguntando por becas. Se hace difícil. Los del interior nos agrupamos para compartir alquiler y así abaratar todos los costos. La cuenta que yo saqué es que necesito 14 mil pesos como mínimo para alquiler, servicios y comida compartidos. Y nada más. Eso no incluye apuntes y menos una salida”, reseña Carla, quien pierde su mirada a través del ventanal y subraya: “No sabía lo que era una situación como la actual. Yo jamás tuve paros durante la carrera”, ejemplifica. “¿El 2001? Lo conozco por lo que me contaron en mi casa o por lo que leí (tenía 8 años)”.

El 20 de octubre irán a Luján, al frente de la Fulp, acompañando al Frente Sindical liderado por Camioneros y Smata, las dos CTA y los movimientos sociales.

“Es que más allá de nuestro campo de acción cotidiano, debemos articular en un gran frente social que se plante ante este gobierno. Como estudiantes tenemos que estar a la par de los trabajadores. Este proyecto de país ataca a todos, incluyendo a nuestros vecinos y a nuestras familias”, realza Carla, 1º generación universitaria de la suya, para volver a los pasillos de la Universidad y ubicar a Franja Morada como la representante de ese modelo. “Eso está clarísimo, defienden estas políticas. Hace rato que dejaron de representar los valores de la Reforma de 1918”, acota Gisela.

En 2017 ganaron la Fulp con el Frente “7 de Agosto” (San Cayetano), fecha emblemática de los movimientos sociales. Ahora con el “22 de Noviembre”, día y mes en que, en 1949, se declaró la gratuidad de la Universidad. Todo parece relacionarse.