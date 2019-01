Lady Gaga retiró del "streaming" su canción con el rapero R. Kelly, denunciado por abuso

La cantante estadounidense Lady Gaga retiró de las plataformas de "streaming" su canción "Do What U Want (With My Body)" -"Haz lo que quieras (Con mi cuerpo)"-, que compuso junto a R. Kelly, después de que las acusaciones de abuso sexual contra el rapero estallaran en los medios.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la reciente ganadora de un Globo de Oro a la mejor canción por "A Star is Born" ("Nace una estrella") afirmó que "las acusaciones contra R. Kelly son absolutamente horripilantes e indefendibles", por lo cual retiró la colaboración de las plataformas musicales.

"Me pongo del lado de esas mujeres al 1.000 %, les creo, sé que están sufriendo y pasando mucho dolor, y siento que sus voces deberían ser oídas y tomadas en serio", escribió Gaga ante la emisión de una serie documental en el canal Lifetime, la semana pasada, que ha devuelto a la luz las acusaciones de abuso psicológico y sexual contra R. Kelly.

La cantante añadió que como víctima de un ataque sexual ella misma, hizo la canción y el video "en una etapa oscura de mi vida, mi intención era crear algo extremadamente desafiante y provocativo porque estaba enfadada y todavía no había procesado el trauma que había ocurrido en mi vida".