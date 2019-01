Fuertes quejas por tramos de calle 30 colapsados por el tránsito vehicular

Vecinos que viven entre 47 y 51 y desde 55 hasta 60 aseguran que “la zona ya es altamente peligrosa” para los peatones

Al menos dos tramos de la calle 30 se convirtieron en una suerte de pesadilla para los vecinos. Se trata del que va desde 47 hasta 51 y el que se extiende de 55 a 60. Es que el flujo de vehículos es “incesante” e “intenso” a punto tal que “sin semáforos en 52 y sin lomos de burro, esto es caldo de cultivo para una tragedia”, se quejaron con vehemencia comerciantes y frentistas de la zona.

El vecino Carlos Galli explicó porqué, si bien la obra que se realizó sobre 131 ya finalizó, la calle 30 sigue tan o más complicada que antes.

“Cuando se anuló la avenida 131 por obras, todos los vehículos tomaban la calle 30 como alternativa. Era un descontrol. Pero existía una explicación y se suponía que la cuestión sería temporal. Sin embargo, pese a que pasaron varios meses desde que se restableció el tránsito en 131, calle 30 no volvió a la normalidad debido a que abrieron la 52 y no pusieron semáforos para ordenar el tránsito”, puntualizó Galli, y detalló: “Un semáforo debería desviar el tránsito hacia la izquierda para que tome por 131. Como eso no ocurre, todos los vehículos que vienen de Los Hornos ingresan al casco urbano por 52 y doblan en 30, provocando una enorme congestión. En la zona está, por ejemplo, el Hospital Italiano, que se ha visto sumamente perjudicado”, contó.

Los frentistas advierten que autos, motos y camiones pasan “todo el tiempo a gran velocidad. Han atropellado y matado a perros. Este lugar se ha convertido en un verdadero peligro para las personas mayores y, en especial, para los niños”. Piden lomos de burro en forma “urgente”.

En tanto, vecinos que viven sobre 30 entre 55 y 60 plantearon que “pasan tantos vehículos que hasta se forman embotellamientos. Es imperioso ordenar el caos que se genera en este sector”, remarcaron.