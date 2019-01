Maxi López dijo que Wanda lo llama cuando Icardi está en concentración

| Publicado en Edición Impresa

Cuando el gato no está, ¿los ratones bailan? Esto es lo que deslizó Maxi López quien, durante una entrevista radial con el ciclo “Un buen momento”, de La Red, el futbolista se despachó con todo contra su ex mujer, y madre de sus tres hijos, con quien mantiene una dilatada guerra.

Según las declaraciones del blondo deportista, Wanda lo hace “entrar en la casa de ella” aunque, lo más picante, llegó cuando contó que lo llama “cuando su marido (Mauro Icardi) está en la concentración”.

Pero eso no fue todo. López, que actualmente es parte del equipo brasileño Vasco da Gama, prendió el ventilador cuando le preguntaron cómo estaba la relación con su ex.

“Me pasé todas las vacaciones del fútbol brasilero en Italia, durante un mes, para pasarla con mis hijos y no interrumpir sus planes, porque obviamente van al colegio, se entrenan y me acoplé un poco a los planes que eran de ellos. Pero todo el tiempo me encuentro con una persona (en referencia a Wanda) que intenta bloquear esa relación que intento establecer con mis chicos. Es difícil porque siempre son problemas, siempre hay un ‘pero’. Si viajo para allá, se lleva a los chicos. Un montón de situaciones que vivo desde hace varios años y que no cambian”, comenzó contando el delantero.

Y siguió detallando: “Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración, y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más”.

Consultado sobre esos llamados, Maxi manifestó: “No sé para qué porque me llama en días puntuales. Lo que pasa es que yo ya no entro en el juego que ella quiere hacer creer o quiere demostrar. No entro, porque si no me enrosco, y después no hablo durante meses con los chicos. Todas cosas que son así porque la mujer y en este caso, la madre de los chicos, vive con ellos”.

También le preguntaron por la curiosa foto que Wanda subió a su Instagram para Año Nuevo, en lo que se lo veía junto a Zaira Nara. “La verdad es que las cosas no están bien. No entiendo por qué hace estas cosas. Yo ese día tenía que pasar el fin de año con los chicos y ella se opuso de nuevo completamente. Me dijo ‘vení a la casa de mi hermana y los venís a ver’. Una situación un poco absurda”.

Tras esta batería de acusaciones y críticas, Wanda no se quedó en el molde y recurrió a Twitter para contestarle: “¿Max, no tenés otra cosa más interesante que hablar de mí? Es cansador que me arroben en mi Twitter con entrevistas ‘futbolísticas’. El que cubría a la Selección parece que cubre espectáculos. No sabía nada”.

Maxi volvió a contestarle: “Resulta que el que pone fotos en mi insta de VOS soy yo, el que llama cuando el otro no está en casa, siempre yo!! Tanta necesidad de una relación a 3 integrantes tenés? Después de 5 años.. ?? Yo quiero una relación y vida normal con mis hijos. Vos NO”.