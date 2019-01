Maru colgada: se hizo la pilla con la luz y la pillaron

| Publicado en Edición Impresa

maru no pagó la luz

Maru quiso aclarar y oscureció. La popular cocinera quedó en medio de los flashes, escrachada en las redes, cuando Edenor decidió publicar un tuit en el que, aunque sin nombrarla, la acusó de estar “colgada” a la luz.

“Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan Segundo Fernández 141, San Isidro. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagás”, escribió la empresa junto a dos fotos: en una se ve el frente de uno de los locales de Maru Botana, con su nombre bien grande y en rojo, y en la otra la “enganchada”.

Ella salió a aclarar desde Punta del Este, donde veranea, a través de sus redes: “Entiendo el enojo y la decepción de todos. Ese local NO es mío, es la única franquicia que tengo. En este caso mi marca queda nombrada, pero yo Maru Botana, no tengo nada que ver. Pido disculpas y yo misma voy a solucionarlo”.

Lo más llamativo fue cuando, después, dio un dato interesante, y mandó al frente a otro famoso: “Yo no soy dueña. Ese local es una franquicia de Alejandro Stoessel”, dijo, sobre el papá de Tini, quien no salió a hablar. Luego, a otro medio, la chef le aseguró: “tengo entendido que fue por falta de pago”. No, Maru, fue por estar “enganchados”...