Los delincuentes “festejaron” el fin de año con tres robos en distintas casas de la Ciudad

Hubo tres ataques: uno en 2 y 53, otro en diagonal 112 y 67 y el restante en 12 y 521. La suma de los hechos supera los 2.5 millones de pesos

Las últimas horas del año que se acaba de terminar, fueron “movidas” para los delincuentes de la Ciudad.

Es que, con pocos minutos de diferencia entre uno y otro, se contabilizaron tres robos en distintos sectores de La Plata: uno en el Centro, otro en plaza España y el último en Tolosa.

En cada caso, los ladrones aprovecharon que se trató de una jornada festiva, donde los moradores o bien no estaban en casa o se hallaban durmiendo luego de realizar el brindis.

Esta última situación fue la que se vivió en la vivienda de dos jubilados, cercana a las instalaciones del Ministerio de Seguridad, en la zona de 2 y 53. Eran dos y no los escucharon entrar.

Fuentes oficiales reportaron que el asalto tuvo lugar entre la medianoche y la madrugada, cuando el matrimonio estaba ya acostado. Por eso lo primero que hicieron los asaltantes fue ir hacia el dormitorio. Los despertaron y, seguidamente, les exigieron la entrega de dinero y elementos de valor.

A pesar del susto y la sorpresa, ninguna de las víctimas intentó oponer resistencia.

Según fuentes de la investigación, entre amenazas y gritos los intrusos consiguieron que la pareja les diera cerca de dos mil dólares en efectivo. Pero, aún con ese botín en mano, revisaron el resto de la casa buscando sumar algo más. Cuando por fin estuvieron conformes con lo obtenido, escaparon sin dejar rastro.

“REVISARON HASTA EL TANQUE”

Algunas horas antes, en diagonal 112 entre plaza España y 67, desconocidos ingresaron por la fuerza y, tras apoderarse del dinero que había en lugar, huyeron. En la denuncia que los damnificados hicieron a la Policía, consta que fueron 50 mil dólares y 30 mil pesos, producto de la venta de un inmueble. En tanto, en diálogo con este medio, Susana, la propietaria, reveló que el monto sustraído consistía en “parte de la jubilación y algo que me había prestado una amiga”.

Lo cierto es que el atraco “tiene que haber sido cuando empezó a oscurecer, después de las 19. A esa hora yo estaba fuera de la casa y mi hermano trabajando. En un rato se llevaron todo lo que teníamos”, lamentó la mujer.

Según manifestó, los asaltantes “se metieron por la ventana, usando la reja del portón para trepar. Rompieron las dos hojas y la persiana, así fue como entraron”.

El dinero, de acuerdo a lo relatado por la damnificada, se encontraba en un sector particular de la vivienda. “El resto estaba cerrado, la puerta que da a la cocina, y la de arriba”, indicó. Por ese motivo, “tuvieron que revolver todo, revisaron hasta el tanque de agua. Adentro me dejaron un despelote, todavía no terminé de juntar todo lo que está tirado”.

Cuando regresaron, cerca de las 22.45, los ladrones habían dejado una llave puesta del lado de adentro. “La escuchamos caer desde afuera después de que metí la mía para abrir, y ahí sospechamos lo peor”. Ahora, aseguró, “tocan timbre y yo ya no salgo más. Es terrible lo que pasó, un desastre para nosotros”.

Por último, en 12 y 521 un mecánico vivió un episodio similar. Conforme refirió a las autoridades, los atracadores ingresaron en su domicilio entre las 21 del lunes y las 3.30 de ayer. El hombre había salido a festejar las fiestas en lo de su hermano, y al volver descubrió que le habían forzado una abertura para robarle 500 mil pesos que tenía ahorrados para construir, más un televisor y zapatillas.