¿Reconciliados? Verónica Ojeda y Dieguito Fernando viajarán a México con Maradona

El viaje se concretaría este jueves "si están los papeles"

Luego de que Rocío Oliva confirmé la separación con Diego Maradona, el Diez se reencontró con su hijo, fruto de la relación con Verónica Ojeda. Los rumores de una reconciliación entre ambos cobraron fuerza y, según confirmó el periodista Jorge Rial en Intrusos, ya estarían conviviendo y la madre junto al pequeño viajarían a México el próximo jueves.

“Ahora es imposible comunicarse con ella, alguien me dijo que su teléfono está en manos de él”, contó Rial y detalló: “Me cuentan que Diego está feliz, cambiado, que está todo el día jugando con Diego Fernando, muy metido con el nene. Están arreglando todo y si están los papeles, se van todos juntos a México”.

A su vez, agregó que Ojeda durmió con el también DT de Dorados de Sinaloa el pasado sábado, cuando a él lo operaron. En esa misma ocasión, trascendió que ella le pudo contar a él el problema que tiene con Dieguito Fernando. No obstante, el ídolo futbolístico había negado hace unos días la reconciliación: “Me he comido varias minas, pero hoy, Verónica es la madre de mi hijo, está acá como eso, la relación murió”.

“Verónica tiene que quedarse acá para cuidar a Dieguito, y que haga sus tratamientos. Pero eso no quiere decir que dentro de un mes y medio él diga que quiere ver al padre ¿Vos te creés que algún piojo resucitado me va a poder frenar a que yo me lleve a Verónica, a mi hijo y a la fisioterapeuta a México?”, dijo durante una entrevista también con Intrusos Maradona.