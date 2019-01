Los alquileres de departamentos y casas en La Plata vienen con subas desde el 30%

El 2019 arranca con ajustes en el sector inmobiliario. Las reservas de los estudiantes vienen mucho más flojas que otros años. Panorama

Por: Gustavo Papa



gustavopapa@eldia.com

Los alquileres 2019 vienen con un aumento del 30 por ciento promedio. Un porcentaje similar se aplica en las renovaciones y prórrogas. Esto en el renglón de los departamentos particulares. Para los locales comerciales los ajustes llegan al 40 por ciento, impulsados por la abultada inflación de 2018, no prevista en 2016 cuando se realizó la mayoría de los contratos que deben renovarse por estos días. Al panorama se le suma una cuota de incertidumbre por la ley de alquileres que está a mitad de camino en la Legislatura bonaerense (aprobada por diputados y enviada a senadores a fines del año pasado) y el año electoral que empieza a tejer distintos escenarios.

En relación a los alquileres de viviendas y departamentos particulares hay diferentes visiones pero todas coinciden en que nadie sacó del mercado sus propiedades para obtener una renta mensual, como ocurrió a mediados del año pasado, en el medio del ascenso de la moneda norteamericana a expensas de una devaluación del peso argentino que superó el 100 por ciento el año pasado.

Estela Valverde, martillera platense, hizo el siguiente análisis: “al caer los créditos hipotecarios creció la demanda para alquilar. A su vez, mucha gente que ya está alquilando lo renueva automáticamente, tras las negociaciones de cada transacción, porque si les gusta el lugar que están habitando lo quieren sostener y tratan de evitar los cuantiosos gastos de una mudanza. A su vez, los propietarios tratan de evitar que sus inmuebles queden vacíos por las desventajas que eso puede significar”.

Por su parte, la martillera Eugenia Menacho, sostuvo que “si bien hay cierta retracción, los propietarios no retiran los inmuebles del mercado de alquiler. Este año llega con aumentos del 30 por ciento en los alquileres tras el impacto inflacionario de 2018. Ese porcentaje puede bajar para quienes renueven o prorroguen sus contratos si tienen buenos antecedentes, porque es una forma de premiarlos y estimularlos para que sigan con el vínculo”.

En relación a los valores, los departamentos de un ambiente parten de los 7.000 pesos, y pueden llegar a los 9.500 pesos, depende de la ubicación y el estado en el que se encuentra la propiedad. En tanto, los departamentos de dos dormitorios parten de los 10.000 pesos y pueden llegar a los 14.000 pesos. En algunos casos, con más servicios y comodidades se estira a 15.000 pesos.

La cuestión electoral se mete también este año, porque se eligen cargos ejecutivos y la incertidumbre por lo que ocurrirá en octubre próximo genera que el segundo año del contrato quede en una nebulosa por el momento. En varios casos se dialoga entre las partes para dejar un margen de negociación para fines de este año, cuando el panorama puede estar más claro. Distintas fuentes consultadas indican que en algunos casos se incluye una cláusula con un posible incremento cercano al 30 por ciento para 2020. Aunque la indexación no está permitida, hay elementos para acordar un mix en la forma de pago que permite un convenio de precios entre ambas partes.

Las normas vigentes estipulan que la renovación de un contrato de alquiler de un inmueble particular debe realizarse por dos años, pero en muchos casos se aplica la figura de la prórroga que es de un año. En nuestra ciudad no está sobre la mesa de negociación la pauta semestral para lo que es la vivienda familiar permanente. El último Código Civil estipula posibles cambios en los plazos de contratación, pero en La Plata persiste la tradición de renovar por 2 años o prorrogar por no menos de 1 año la propiedad, según distintas fuentes consultadas.

UNIVERSITARIOS REMOLONES

Según se pudo saber, los universitarios vienen un poco “remolones” a la hora de buscar propiedades para alquilar. “En otros años, a esta altura ya había numerosas consultas”, remarcó Menacho, quien agregó: “están atrasando las reservas de lugares para el ciclo lectivo 2019, quizás en las próximas semanas, con el comienzo de los cursos de ingreso, se pondrá en marcha el mecanismo para la búsqueda y concreción de operaciones de alquiler”.

Cabe indicar que hoy comienzan los cursos de ingreso en la facultad de Ingeniería y con el correr de los últimos días de enero y los primeros de febrero comenzará el grueso de la vida universitaria en diferentes facultades de la Universidad Nacional de La Plata.

Los incrementos en este rubro rondan una cifra similar, de un 30 por ciento, según indicaron en diferentes inmobiliarias.

LOCALES COMERCIALES

Valverde indicó que “la renovación de los alquileres de locales comerciales llegará al 40 por ciento” y explicó que “esto se debe a que muchos contratos que finalizaron en 2018 se realizaron 2016, porque en este caso se hacen por tres años. Nadie previó semejante inflación de 2018, con el 47,5 por ciento, contra el 20 que figuraba en la mayoría de los pronósticos y los vínculos que se habían firmado tres años atrás. No hay tanta demanda como en años anteriores, pero se sostienen las operaciones en un nivel aceptable”.

En tanto, Menacho indicó que “el incremento de los alquileres y el precio de las transacciones los pone el mercado desde el punto de vista que si no se alquila hay que bajar las pretensiones desmesuradas”.

También sostuvo que “se observa que no hay mucha rotación y la incertidumbre es creciente”. En relación a lo que se ha mencionado en las últimas semanas sobre la renovación de alquileres como eje de los cierres de distintos locales comerciales en el centro, la martillera sostuvo que “no es tan así. Puede ser un factor, pero el alza de las tarifas y la retracción económica impactan mucho más que el precio del alquiler”.