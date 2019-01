Maduro rechazó un ultimátum europeo y anuncia que no llamará a elecciones

Estados Unidos pidió apoyo para Guaidó y calificó al régimen chavista como mafioso e ilegítimo. Europa endurece su posición

NACIONES UNIDAS y CARACAS

Estados Unidos llamó ayer en las Naciones Unidas a todos los países del mundo a unirse “a las fuerzas de la libertad” en apoyo del opositor Juan Guaidó en Venezuela, alentado por un apoyo europeo cada vez más firme, mientras el gobierno de Nicolás Maduro rechazó el ultimátum europeo de convocar a elecciones en ocho días.

“Ahora es el momento para que cada nación elija de qué lado está. No más atrasos, no más juegos. O se está con las fuerzas de la libertad o en la liga de Maduro y su caos”, afirmó el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en una sesión especial del Consejo de Seguridad sobre Venezuela.

“Llegó la hora de apoyar al pueblo venezolano, reconocer al nuevo gobierno liderado por el presidente interino Guaidó y terminar con esta pesadilla. No hay excusas”, insistió en la ONU Pompeo.

También fustigó al “Estado mafioso ilegítimo de Maduro” y llamó a todas las naciones a poner fin a sus transacciones financieras con el gobierno de Maduro.

ULTIMÁTUM EUROPEO

Poco antes de la reunión, España, Portugal, Francia, Alemania y Gran Bretaña endurecieron el tono y lanzaron un ultimátum coordinado a Maduro, afirmando que reconocerán a Guaidó como presidente si no se convocan elecciones en ocho días. La Unión Europea anunció por su parte que “tomará medidas” si no se realizan elecciones “en los próximos días”.

En la sesión, el canciller venezolano Jorge Arreaza criticó duramente a los países europeos.

“¿Pero Europa? ¿Ponerse a la cola de Estados Unidos? No tanto de los Estados Unidos, ¿del gobierno de Donald Trump? ¿Europa, dándonos ocho días de qué? ¿De dónde sacan ustedes que tienen potestad alguna para a un pueblo soberano darle plazos o ultimátums?”, preguntó Arreaza en el Consejo.

“Nadie nos va a dar a nosotros plazos, ni nos van a decir si se hacen elecciones o no” en Venezuela, afirmó Arreaza, que durante su largo discurso agitó varias veces la Carta de la ONU con una mano y una edición miniatura de la Constitución bolivariana con la otra.

VETO RUSO Y CHINO

Un proyecto estadounidense de declaración del Consejo de Seguridad sobre Venezuela que pedía otorgar “un apoyo pleno” a la Asamblea Nacional dirigida por Guaidó fue bloqueado ayer por la mañana por Rusia y China.

“Venezuela no supone una amenaza para la paz y la seguridad. En algún caso lo que representa una amenaza para la paz. Es el intento de Washington de orquestar un golpe de Estado”, dijo en el Consejo el embajador permanente de Rusia Vassily Nebenzia, que denunció “una injerencia flagrante”.

El Reino Unido denunció en la sesión que “el socialismo de Maduro destruyó a todo el país”, mientras Perú lamentó “la ruptura del orden constitucional que ha dado lugar a una grave crisis”, y le ha llevado a su país a recibir a 700.000 refugiados venezolanos.

Guaidó, un ingeniero de 35 años que preside la Asamblea Nacional de mayoría opositora, se comprometió el miércoles pasado ante una multitud de seguidores en Caracas a cumplir con lo estipulado por la Constitución y encabezar un gobierno de transición que organice nuevas elecciones y saque del poder a Maduro, cuyo segundo periodo iniciado el 10 de enero considera “ilegítimo”. Además de Estados Unidos, una docena de países de la región reconocieron al líder opositor, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá y Colombia.

En cambio, Rusia y China, ambas con poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se muestran leales a Maduro, junto con aliados históricos de Caracas como Turquía, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Otros como México y Uruguay proponen un diálogo.

DIÁLOGO FALLIDO

Maduro, respaldado por las fuerzas armadas venezolanas, asegura que es víctima de un “golpe de Estado” orquestado por Estados Unidos, pero el viernes se ofreció a reunirse con Guaidó, quien respondió que no se prestará a un “falso” diálogo.

El canciller venezolano aseguró asimismo que Maduro está dispuesto a dialogar con Washington.

Ayer el propio Maduro, anunció el inicio de negociaciones con Estados Unidos para abrir oficinas de intereses, similar a la que existía en Cuba, para mantener un mínimo nivel de relación tras la ruptura de lazos diplomáticos, luego de que la mayor parte del personal diplomático estadounidense dejara Caracas, tras la decisión de Maduro de romper relaciones diplomáticas.

Cuando se cumplía el plazo de 72 horas que había dado a los diplomáticos estadounidenses para abandonar el país, Maduro dijo que se acordó “iniciar las negociaciones para en 30 días establecer una oficina de representación de intereses entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela”.

“Se iniciaron (conversaciones) con el señor Jimmy Story, quien actúa como encargado de negocios de la embajada en Venezuela para establecer una modalidad de representación de intereses de Venezuela en Washington y de Estados Unidos en Venezuela”, explicó el mandatario en un acto transmitido en televisión.

Guaidó, sin embargo, pidió a los diplomáticos estadounidenses permanecer en el país y Washington dijo que Maduro no tenía la autoridad para tomar la decisión de romper los lazos entre ambos países, por lo que no se sabía qué haría con sus funcionarios una vez cumplido el plazo dado por Maduro. Venezuela y Estados Unidos no tienen embajadores desde 2010.

Por su parte, Guaidó convocó una “gran movilización” para la próxima semana, mientras Maduro llamó por su parte a una “rebelión popular contra el golpe de Estado”.

Guaidó ofrece una amnistía a los militares que cooperen con una transición. Pero en la ONU Arreaza aseguró que nadie podrá convencer a los militares de derrocar a Maduro. (AFP, AP y EFE)