Tragedia en Mar Azul: murió un empresario de 49 años tras rescatar a su hijo en el mar

Un empresario porteño de 49 años murió ahogado en las últimas horas en Mar Azul, Villa Gesell, tras rescatar a su hijo de ocho años, que había sido atrapado por un "chupón" en una zona donde no hay guardavidas, cercana al Faro Querandí.

Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como José Ignacio Greco, un empresario de 49 años que vivía en Tigre.

En principio le realizaron maniobras de RCP pero no pudo reanimarlo. Luego llegó personal del SAME tras un llamado al 911 en el que reportaron que había una persona convulsionando. Los médicos detectaron que ya no tenía signos vitales.

La causa está caratulada como "averiguación de causales de muerte" e intervino la policía de Villa Gesell, que ya comunicó el caso al Ministerio Público Fiscal.