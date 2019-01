Se renueva la polémica por la granja de la República de los Niños

Vecinos y proteccionistas piden mejoras para los animales. La Municipalidad, en tanto, asegura que están en pleno desarrollo



Las altas temperaturas que se registraron en los últimos días potenciaron el reclamo de vecinos y proteccionistas de animales por la granja de la República de los Niños.

En las últimas horas, en redes sociales circularon imágenes donde se observaban llamas desparramadas al lado de una pileta con escasa agua, lo cual causó indignación.

Desde el Municipio, en tanto, indicaron que "esas piletas no son bebederos, son decorativos. Los bebederos están en los corrales y otros sectores, no están al alcance de los visitantes para que no tiren nada en el agua que toman".

Asimismo, aclararon que "la Granja cuenta con bebedores en diversos punto del parque y los animales son seguidos por el equipo veterinario".