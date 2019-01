Jimena Barón tras las denuncias contra Rodrigo Romero: "Todo esto es un espanto"

Macarena Vega, ex del protagonista de la película de Rodrigo Bueno, contó que el actor la golpeaba y, que incluso, llegó a dispararle

Macarena Vega, la expareja de Rodrigo Romero, el actor que protagonizó la película de Rodrigo Bueno y que tuvo un breve romance con Jimena Barón, denunció en los medios, tras hacer la denuncia en la Justicia – en el Ministerio Público y Fiscal de Córdoba -, que el actor la golpeaba y que hasta llegó a dispararle.

"Yo trabajo de noche, lo mantenía a él porque él nunca trabajó. Es mentira que era albañil. Una noche me fue a buscar al trabajo, me llevó a una ruta, me ató un árbol y me dejó ahí… me logro desatar del árbol sola, salgo caminando por la ruta y veo que él pega la vuelta, me sube al auto, me lleva a la casa y me amenaza con un arma de fuego, me dispara y no salió la bala", dijo la joven con quien Romero estuvo 6 años en pareja -se separaron hace uno-, en Los ángeles de la mañana.

Y en medio de la nota se comunicó con Ángel de Brito, Jimena Barón, la última pareja conocida de Romero, y dio su punto de vista sobre esta dolorosa situación: "Nada sé yo de ningún episodio de violencia. Nada. Estoy helada mirando tu programa. No voy a hablar, es una relación ajena. Es de ellos. Pero estoy, de verdad, en shock", aseguró la actriz y cantante.

"Él me dijo que ella sabía todo", repondió Vega.