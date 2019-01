En consultorios pediátricos de 16 y 63 preocupa la falta de aire

| Publicado en Edición Impresa

En 16 y 63 preocupa la situación de los consultorios de seguimiento de niños sanos del Hospital de Niños porque, según denunciaron profesionales que se desempeñan en ese espacio, hay muchos sectores en los que no hay ni siquiera ventiladores. “En invierno tenemos que pesar a los chicos sin ropa y no andan las calderas y ahora se sufre un calor que es inhumano y las madres pasan muchas horas esperando ser atendidas en pasillos en los que no hay ni ventanas”, dijo un profesional que pidió dejar su nombre en reserva por temor a represalias. En el Ministerio de Salud de la Provincia se informó que “hay aire acondicionado, pero están rotos y en vías de arreglarse”

De acuerdo a lo que se contó son unos 9 consultorios los que tienen problemas de ventilación, ya sea porque no cuentan con ventiladores de techo o algún otro sistema para aclimatar. Los médicos señalaron que en la misma situación están los consultorios de Alergia y Genética.

“En invierno se pasa frío y en verano nos morimos de calor”, dijo una joven madre que ayer esperaba que su beba fuera atendida.

Como los turnos son por orden de llegada se fue preparada a pasar un buen rato con su beba de 5 meses y llevó dos botellas de agua mineral. “Antes te daban los turnos por teléfono, pero ahora es peor porque hay que venir y ni siquiera sabés si te van a tender”, dijo la madre.

Los profesionales que se quejaron por la falta de ventiladores o aire acondicionados dijeron que en el sector que trabajan los residentes pasaron semanas sin tener si quiera un ventilador.

“Hay sectores con aire y otros no; enviaron cuatro ventiladores a los consultorios y se terminó de atender, pero no puede ser que se trabaje en esas condiciones”, apuntó un profesional que pidió “soluciones permanentes”.