Troglio: "El objetivo, más allá de la permanencia, es clasificar a una Copa"

Tras el regreso al trabajo de Gimnasia para comenzar con la pretemporada de verano, el entrenador Pedro Troglio dio la primera conferencia de prensa de 2019 y se refirió tanto al semestre que se avecina como a la llegada de refuerzos.

"Estamos a la espera de la llegada de jugadores y de confirmar lo bueno que hicimos en la Copa argentina y en un tramo del torneo. Es una acondicionamiento más que una pretemporada. Esperando a los que vienen y bancando a los que están", dijo el DT desde Estancia.

Sobre la partida de Rinaudo, confió que "no hay que buscar tanta vuelta, se pusieron de acuerdo las partes y ya está. Yo sé de antes de venir que Gimnasia debía desprenderse algunos jugadores. Yo pedí a Mussis y lo esperamos ahora. Agraedezco a Fito lo que me dio, generamos una ilusión enorme que compartimos en la Copa Argentina".

Justamente sobre la llegada de Mussis, contó que las negociaciones "están avanzadas, el jugador resigna mucho. Estamos lejos de la realidad de Mussis, pero él entiende que se puede volver a potenciar y en Gimnasia, que es su club. Gimnasia es el numero 21 en valor de plantel. Cuando un jugador es hincha, es un poco más fácil".

Y sobre el peruano Gómez destacó que es un jugador interesante pero hay que saber llevarlo: "Alexi viene por menos dinero que lo que gana en Perú. Hizo once goles en ese campeonato que lo dirigí, tiene todas las cualidades pero es un loco. Hay que saber llevarlo. Ya le dije que no me puede hacer quedar mal. Sabe que no me puede fallar, al menos desde lo humano. Tiene una deuda conmigo por todo lo que hice por él en Perú y lo sabe".

Más adelante, sobre las situaciones de Maxi Cuadra y Brahian Alemán, expresó: "Lo de Cuadra lo ves un poco lejano y hay que buscar una posibilidad, y en la posición de Alemán si no se da, no es una necesidad, pero ojalá venga Alemán. Si Alemán viene jugaremos de una manera y sino de otra. Tendré que adaptarme a lo que tengo. No lo haría jugar por un costado a Alemán, sino donde tiene que jugar".

Sobre los objetivos del semestre que se avecina, remarcó que "si ganamos cinco partidos obligamos a ganar ocho de diez a Belgrano, y no es simple. El objetivo, más allá de la permanencia, es buscar algo distinto como clasificar a una copa. Con cinco victorias podés meterte en esa pelea".

En tanto sobre la búsqueda de un central, fue más cauto: "inicialmente por ese lado no buscamos. Salvo que aparezca una posibilidad casi gratuita. Es difícil buscar otro central poniendo dinero, porque no hay".

Por último, destacó el carácter y desempeño del equipo en los partidos manos a mano: "No es de todos los días eliminar a Boca y River en un torneo. Somos un equipo duro en mano a mano y hay que potenciar eso en estos torneos. Primero pensamos en sumar y después en esos campeonatos".