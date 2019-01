VIDEO: Facundo Mazzei habló sobre los abusos que sufrió cuando tenía 13 años

Facundo Mazzei, uno de los bailarines más destacados del Bailando por un sueño, reveló en las últimas horas que cuando tenía 13 años fue víctima de una serie de abusos sexuales.

Según detalló, el agresor fue un hombre mayor de edad, que era alumno de ballet de sus padres.

"Es una situación que me guardé por muchos años, por miedo. Siempre viví con mi mamá y sentía que le iba a hacer mal, entonces nunca conté nada", reveló.

"Como yo tenía 13 años, no entendía qué era lo que había pasado. La verdad es que no me daba cuenta de lo que estaba viviendo, y él [el violador] me decía que no debía contar nada porque mi papá, que era policía, nos iba a matar. Entonces yo estaba con mucho miedo, me explotaba la cabeza, no sabía cómo reaccionar. Lo mantuve en secreto hasta hace un par de años, cuando se lo pude contar a un par de mis amigos", contó.

"Fue muy horrible la forma, y fue reiteradas veces. Eso me costó un montón en mi vida íntima también. Fue muy difícil para mí", señaló el bailarín.

"El día que me desvanecí, Flavio [Mendoza] me dijo que sabía que había algo más, porque nunca me había pasado nada sobre el escenario. Que había visto mi cara cuando hablaba Mery, que si necesitaba hablar y lo creía conveniente, él estaba para escucharme. Fue muy intuitivo. Y un par de mis amigos se enteraron después del programa, les conté ahí porque ya no podía más y necesitaba hablar con alguien".