El Gobierno mantiene los subsidios al gas en Vaca Muerta pero con un techo

El Gobierno mantendrá sin cambios el plan de estímulo a la producción de gas en Vaca Muerta (Resolución 46), lo que implica que no se incorporarán nuevos proyectos de inversión a los establecidos originalmente, pero limitará el precio estímulo solamente a la producción inicial declarada por las empresas al momento de acceder al beneficio y no sostendrá todo lo que exceda de aquella cifra.

Así se lo comunicó a las empresas del sector, el secretario de Energía de la Nación Gustavo Lopetegui.

El Gobierno, con la necesidad presupuestaria de recortar los subsidios de unos u$s 1250 millones originales (si daba el precio estímulo a toda la producción nueva de gas no convencional) hasta u$s 700 millones, se arriesga a un juicio millonario en organismos internacionales.

Es que, con esta decisión el Estado estaría cambiando las reglas de juego en Vaca Muerta, según podrían interpretar las empresas de la letra chica de la Resolución 46 y su modificatoria, la 419.

La firma petrolera Tecpetrol avisó a la Comisión Nacional de Valores que la decisión del Gobierno sobre la Resolución 46 afecta su flujo de fondos y analiza qué medidas puede tomar, según informó anoche El Cronista.

En particular, una compañía es la que se siente más afectada. Es que Tecpetrol, la firma petrolera de Techint, tras una inversión de u$s 1800 millones, produce unos 17,5 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural en su campo Fortín de Piedra, pero solo tendrá un precio estímulo por 8,5 MMm3/d, lo declarado originalmente que ahora es menos de la mitad de su producción.

La normativa vigente establece un régimen de compensaciones unitarias, respetando los volúmenes correspondientes a la curva original previstos en el plan de inversión.

“Vamos a respetar la curva original de compensaciones, manteniendo los ocho proyectos de inversión aprobados en su momento, sin incorporar nuevos inversores”, afirmaron ayer en la Secretaría de Energía.

Esto significa que, por ahora, no se incorporarán a la producción de Vaca Muerta los ocho proyectos adicionales a los que ya aprobados (también ocho) en el plan de estímulo a la producción de gas.