Otro ataque renueva el temor y la preocupación por la violencia en el ámbito de la salud

El hecho ocurrió en una UPA de 66 entre 151 y 153, donde agredieron a una empleada porque en el lugar no hay guardia pediátrica

Entre insultos, forcejeos y destrozos, el personal de un centro de salud platense volvió a vivir una madrugada violenta; las necesidades de una mamá de Los Hornos chocaron contra las carencias del servicio que brinda la Unidad de Pronta Atención (UPA) de 66 y 153, y su frustración se tradujo en un iracundo ataque contra el mobiliario y los trabajadores, que resolvieron iniciar una “retención de tareas” en reclamo de mayor seguridad.

El hecho, denunciado ayer por sindicatos de la Salud, se desencadenó en las primeras horas del martes de Navidad, cuando una mujer de la zona se acercó con su pequeño hijo a la UPA Nº6 y pidió que lo revisara un pediatra; cuando las recepcionistas le explicaron que la unidad no cuenta con guardias nocturnas de médicos infantiles, y le sugirieron que se trasladara hasta el Hospital de Niños Sor María Ludovica -situado a cinco kilómetros y medio de distancia-, estalló en una catarata de improperios.

“Los insultos fueron subiendo de tono y en un momento la chica empezó a romper todo, sillas, muebles, computadoras” recordaron desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), que pidió que el gobierno bonaerense disponga presencia policial permanente en el lugar “para evitar los constantes ataques que sufren los trabajadores”.

“No es la primera vez que se dan situaciones vandálicas y agresiones durante las Fiestas, en años anteriores se han roto vidrios, por ejemplo” repasaron los voceros gremiales: “y todavía, a pesar de las promesas, no se les puso freno, No sólo no hay guardia pediátrica, tampoco hay seguridad las 24 horas, ni botón antipánico... Estamos a la buena de Dios”.

“El 95 por ciento del personal de la UPA es femenino y tiene miedo de cubrir las guardias nocturnas”

Pablo Maciel, secretario de CICOP, precisó que “el 95 por ciento del personal de la UPA es femenino, y tiene miedo de cubrir las guardias nocturnas; los trabajadores reclaman que se garantice la presencia de un policía en la puerta las 24 horas y la colocación de vidrios blindados en sectores sensibles”.

En ese sentido, se inició un estado de “asamblea permanente” y una retención de tareas que acotará la atención de la UPA sólo a las emergencias, “hasta que haya respuestas”.

Desde la central sindical ATE se añadió que “la falta crónica de insumos sanitarios y profesionales como para atender una creciente demanda es un factor que potencia la desesperación de la gente, que termina explotando contra los que ponen la cara y el cuerpo, que son los trabajadores administrativos, médicos y enfermeros”.

necesidad barrial

La UPA hornense se abrió en 2013, en los terrenos de la demolida fábrica de conservas Ripoll, como respuesta a un antiguo reclamos de la comunidad de una amplia barriada. Articula con el hospital San Juan de Dios, en la órbita del ministerio de Salud provincial.

Cuando fue inaugurada se destacó que estaría abierta todos los días del año, las 24 horas, y que contaría con un “‘shock room”, consultorios para niños y adultos, servicio de diagnóstico por imágenes, sala de suturas, farmacia y enfermería, respiradores, desfibrilador y monitores, servicios de odontología, pediatría y traumatología.

Desde el ministerio de Salud bonaerense se afirmó en las últimas horas que “ya se dispuso la asignación de personal policial adicional, que comenzará de inmediato a realizar las guardias nocturnas”.

