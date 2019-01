El club Progresista de La Loma empezó a renacer con un emotivo abrazo

Unos doscientos vecinos, ex socios y dirigentes se acercaron a la sede para dar su apoyo a la normalización de la institución

| Publicado en Edición Impresa

El club Progresista comenzó a recorrer el camino para volver a ser lo que alguna vez fue: uno de los clubes de mayor pujanza en La Loma, donde décadas atrás era el eje de una intensa vida social y deportiva. El gesto para sellar ese resurgimiento fue el abrazo simbólico que cerca de doscientas personas protagonizaron ayer en la histórica sede de calle 35 entre 18 y 19 para expresar su apoyo a la naciente etapa.

En la jornada del miércoles, como informó este diario, se firmó entre las partes el acta acuerdo para avanzar con la regularización del club después de varios años en que la conducción institucional permaneció casi a la deriva.

Así las cosas, ayer a la tarde, entusiasmados por la noticia, vecinos, ex socios y dirigentes de clubes e instituciones de la Ciudad se reunieron frente a la sede de Progresista para manifestar su acompañamiento a la iniciativa y recordar las “épocas doradas”.

“Fue algo para festejar lo que pasó”, resaltó Alberto Alba, titular de la Federación de Instituciones de La Plata, quien estuvo acompañado por el presidente de la Confederación Argentina de Clubes, Cristian Font y dirigentes de diferentes entidades platenses que apoyaron la movida.

“Fue muy emotivo, todos recordaban momentos que vivieron en la institución. Ahora arranca el proceso para regularización administrativamente el club. Quedamos que el 28 de enero nos volveremos a reunir y a partir de ahí se irá poniendo al día la documentación. Hay que tener en cuenta que el club, desde el 1996 que no presenta papeles. Hoy no se cobra cuota, no hay comisión”, indicó Alba.

La intención es que posteriormente el interventor designado por Personas Jurídicas de la Provincia, Juan Pedro Scrignar, convoque a elecciones para la conformación de la nueva comisión directiva.

Desde la Federación anticiparon que hay numerosos proyectos en danza, pero que es ardua la tarea para volver a poner el club en condiciones, no solo en materia administrativa, sino edilicia.

“La idea -adelantaron- es que pronto vuelvan las actividades para la tercera edad, que haya clases de boxeo, patín, vóley”, destacaron.

Según contaron los socios, el club fue fundado por los hermanos Antonio y Alberto Alí junto a otros vecinos de la zona.

Comisión Cuando el actual interventor designado por Personas Jurídicas de la Provincia convoque a la asamblea extraordinaria, el club de La Loma volverá a contar con una comisión directiva tras más de una década. Recién entonces volverán a empadronar a los socios y cobrarán cuota. Cuando el actual interventor designado por Personas Jurídicas de la Provincia convoque a la asamblea extraordinaria, el club de La Loma volverá a contar con una comisión directiva tras más de una década. Recién entonces volverán a empadronar a los socios y cobrarán cuota.