Playas uruguayas, con menos argentinos y más hábitos low cost

El impacto de la devaluación es fuerte y del otro lado del charco esperan un 57% menos de turistas de nuestro país en la temporada

En las playas uruguayas, el inicio de la temporada arroja un dato contundente: la menor presencia de argentinos, que se constata en Punta del Este, pero también en otros destinos, como Piriápolis o Atlántida.

Las devaluaciones que a lo largo del 2018 afectaron al peso argentino no sólo se nota en la disminución del número de turistas que cruzan el río con relación a años anteriores, sino también en la adopción de hábitos más cautelosos a la hora de consumir de parte de aquellos que siguen eligiendo el Uruguay a pesar de todo.

No es un dato que sorprenda en el país vecino, donde un estudio de la Universidad ORT de Montevideo elaborado a partir de datos obtenidos en Mercado Libre preveía desde días antes que el número de argentinos en Uruguay bajaría en el orden del 57% con relación a 2018. Pero aún así, en los principales destinos uruguayos todavía no alcanzan a prever el impacto que tendrá esta tendencia cuando se considere, no sólo la llegada de turistas argentinos, sino también sus hábitos de consumo en este contexto.

Algunos operadores notan que hay un sector social argentino alto, habitual en destinos como Punta del Este, que vuelve a elegir esa ciudad para veranear. Pero aún en ellos notan actitudes más cautas a la hora de consumir, que se potencian en los sectores medios altos que se le animaron a esas exclusivas playas uruguayas a pesar de la devaluación.

Es que, a pesar de la tendencia entre los empresarios uruguayos que apunta a mantener los precios del año pasado, al tiempo que oficialmente se mantiene el beneficio de la devolución del IVA para las compras extranjeras en gastronomía, por ejemplo, muchos cambian la comida afuera por el supermercado, están especialmente atentos a promociones y descuentos o acortan su estadía.

El estudio de la Universidad ORT destaca que la caída en la llegada de argentinos al Uruguay hará que este verano, el movimiento de la temporada se acomode de acuerdo a la demanda interna.

Esto provocó otras tendencias inesperadas, como que el destino más demandado del país pasó a ser Piriápolis, desplazando a Punta del este al segundo puesto. Más atrás se ubicaron otros balnearios, como la Barra del Chuy y Atlántida.