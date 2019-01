Las insólitas leyes sexuales que rigen en distintos países

Desde prohibir casarse virgen hasta castigar el adulterio con la muerte, algunas de las normas más controvertidas impuestas en el mundo

| Publicado en Edición Impresa

En todos los países existen diferentes normas jurídicas que regulan la conducta humana, pero, ¿a qué extremo pueden llegar las legislaciones para controlar las prácticas sexuales?

Algunas son simplemente ridículas y todas muy controvertidas. No ocurren en nuestro país, pero son una realidad en otras naciones y en muchos casos perjudican a la mujer, según publicó el blog Medical Insurance. Aquí van algunas de ellas.

- En el Medio Oriente, está permitido mantener relaciones sexuales con los corderos, pero está prohibido comer al animal una vez hayan tenido sexo con él.



- En Indonesia, está prohibida la masturbación y se castiga con la decapitación.



- En Estados Unidos está prohibido usar especies en peligro de extinción para hacer espectáculos sexuales, al menos que sean insectos, en ese caso sí se pueden utilizar.

- En el Líbano, a los hombres se les permite practicar la zoofilia, siempre y cuando los animales con los que tienen sexo sean hembras. Si lo hacen con un macho son castigados con la pena de muerte.



- En Nigeria, la violación a cualquier mujer soltera será castigada con 100 latigazos. Pero la que recibe los latigazos es la mujer por haber incumplido la ley que le prohíbe tener relaciones antes de casarse.



- Las leyes islámicas también prohíben que los musulmanes miren los genitales de un cadáver, ni siquiera las personas de la funeraria, por eso siempre se debe colocar un ladrillo o una madera sobre ellos.



- En Dakota, Estados Unidos, todas las habitaciones deben tener dos camas separadas por 70 centímetros de distancia, pero eso no es todo, la ley prohíbe mantener relaciones sexuales en el espacio que hay entre ellas.



- En Hong Kong son muy considerados cuando hablamos del adulterio, si un hombre engaña a una mujer, ella puede matarlo siempre y cuando utilice sus propias manos. Mientras que si una mujer engaña a un hombre, él puede matarla como sea.



- En Barhein, los legisladores han determinado que, para evitar sentir algún tipo de excitación, los ginécologos sólo pueden examinar a sus pacientes mirando sus vaginas a través del reflejo de un espejo.



- En Guam, una isla del Pacífico reconocida como territorio no incorporado a los EEUU, está prohibido casarse siendo virgen. Por eso, existen hombres cuya curiosa “profesión” consiste en poner fin a la virginidad de las mujeres que vayan a contraer matrimonio, cobrando incluso por ello.



- En el departamento boliviano de Santa Cruz no es lícito mantener relaciones con una mujer y su hija al mismo tiempo.



- En Cali, Colombia, una mujer sólo puede tener sexo con su marido, y la primera vez, su madre tiene que estar presente.



- En Tremonton, también en USA (estado de Utah), si a alguna mujer se le ocurre acostarse con un hombre en una ambulancia, ella será acusada y “escrachada” en el periódico local. Al hombre no le pasará nada.