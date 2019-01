Kevin Spacey quedó en libertad bajo fianza tras la acusación de acoso a un joven

El actor estadounidense se presentó ante la Justicia y tendrá una nueva audiencia el 4 de marzo

El actor estadounidense Kevin Spacey, acusado de agredir sexualmente en 2016 a un joven de 18 años en un bar de Nantucket (Massachusetts), quedó en libertad bajo fianza y tendrá una nueva audiencia el 4 de marzo, aunque el protagonista del filme "Belleza americana" fue autorizado a no presentarse a ella.

El juez Thomas Barrett dictaminó hoy que Spacey no deberá presentarse en la audiencia de marzo, accediendo así a una petición de los abogados del intérprete.

El actor permaneció once minutos sin esgrimir una palabra durante su comparecencia ante un juez del distrito de Nantucket para que se le leyeran los cargos de presunto asalto sexual a un joven de 18 años, en julio de 2016.

Se espera que Spacey, de 59 años, se declare inocente de esos cargos, después de que sus abogados presentaran en diciembre unos documentos legales en la corte de ese condado en los que anunciaron que el actor no aceptaría la culpabilidad.

El presunto caso ocurrió en julio de 2016, cuando uno de los camareros del Club Car, un bar de Nantucket, sufrió una supuesta agresión sexual por parte del famoso actor. La acusación se conoció en noviembre de 2017, por medio de Heather Unruh, ex periodista televisiva de Boston, que dijo a periodistas que el famoso actor manoseó a su hijo adolescente el 7 de julio de 2016 en ese restaurante.

De acuerdo a la denuncia del joven, él mismo mintió sobre su edad, asegurando que tenía 23 años, y empezó a hablar con Spacey de manera amistosa. El camarero le explicó a la policía local que Spacey le compró varias bebidas alcohólicas -la edad mínima para beber alcohol en ese estado es de 21 años-, le habló sobre el tamaño de su pene y le insistió varias veces para que el joven fuera a su domicilio particular.

Más tarde, Spacey supuestamente acarició el muslo del camarero de 18 años y desabrochó sus pantalones, frotando su pene durante unos tres minutos, según la acusación. El adolescente publicó una grabación de parte del presunto roce sexual en la red social Snapchat y envió a su novia el video, que luego fue verificado por las autoridades.

Ganador de dos Oscar por "Los sospechosos de siempre" (1995) y "Belleza americana" (1999) y considerado uno de los mejores intérpretes de su generación, la carrera de Spacey se derrumbó debido a la gravedad de las acusaciones en su contra, que incluyen decenas de denuncias de acoso y abuso sexual.

Más de 30 hombres afirman haber sido víctimas de insinuaciones sexuales por parte de Spacey, quien se vio envuelto en una controversia después de que su colega Anthony Rapp lo acusó en octubre de 2017 de intentar seducirlo en 1986, cuando tenía 14 años y el actor 26. En ese momento, Spacey se disculpó por cualquier conducta inapropiada que pudiera haber tenido con Rapp.

En medio de la ola de acusaciones contra personalidades de Hollywood y el movimiento de mujeres del ambiente denominado "Me Too", Spacey provocó el rechazo de todos sus empleadores y socios en diferentes proyectos. A principios del 2018 fue despedido por Netflix de la última temporada de "House of Cards" y Ridley Scott decidió regrabar todas sus escenas en la película "Todo el dinero del mundo" con Christopher Plummer.