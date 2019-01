Volvió Mirtha y habló de su adicción al WhatsApp y de Juanita

La diva arrancó su temporada número 51 al aire con todo: comentarios picantes y palitos para todos

| Publicado en Edición Impresa

Desde el Hotel Costa Galana en la bahía de la Playa Grande de Mar del Plata, Mirtha Legrand inició el sábado su temporada número 51 al aire de la tevé conduciendo “La noche de Mirtha”, que ahora comienza a las 21.30. En la noche la diva recibió en su mesa a Soledad Silveyra, José María Muscari, Connie Ansaldi, Facundo Moyano y Gustavo Santos (Ministro de Turismo de la Nación). Esa velada dejó perlitas picantes.

Una de las cosas que le preguntaron a la conductora fue si eran reales las versiones de romance entre su nieta, Juana Viale y Luciano Cáceres. El autor de la consulta fue José María Muscari. Fiel a su estilo, el popular director dio vuelta su rol de invitado y la interrogó a ella.

“No te hagas eco, Muscari”, le contestó Mirtha, con una sonrisa mientras el director le preguntó si no le gustaba Luciano como novio de Juana. “No sé, si a ella le gusta… Pero no es el caso. Yo le pregunté y me dijo que no. Le pregunté por WhatsApp y me dijo ‘no, somos muy buenos compañeros’”, reveló la Chiqui.

De paso, la diva hizo una confesión que nadie le pidió pero que sonó fuerte. También fue en la noche de sábado, cuando declaró: “Me hice adicta al WhatsApp”.

Todo se inició cuando Mirtha le preguntó a Facundo Moyano quién le había enviado los mensajes que había estado respondiendo durante el corte. Bicha, la conductora sospechó que podía haber sido Susana, alguien con quien vincularon al diputado.

Y el hijo de Hugo Moyano reconoció que tiene una gran relación, pero sin embargo dijo que había recibido “muchos mensajes” de diferentes personas. “Le mandamos un saludo a Susana, que es una gran amiga”, cerró el diputado como para quedar bien.

Pobre Laurita

Y la Mirtha recargada reapareció el domingo, en el primer almuerzo del año, cuando se produjo el primer encuentro público y cara a cara entre Carmen Barbieri y Laurita Fernández, luego del final de su relación con Fede Bal, hijo de la capocómica.

“Vos no perdés tiempo nena…”, le dijo Mirtha, picante, a Laurita Fernández, mientras charlaba con Carmen. Laurita se puso un poco nerviosa y le tuvo que pedir a Roberto Moldavsky que metiera un chiste para seguir adelante.