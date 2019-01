Alexi Gómez se hace la revisión médica y firma con el Lobo

El peruano Alexi Gómez, el volante por izquierda que pidió Pedro Troglio, ya se encuentra en La Plata y por estas horas se sometería a la revisión médica para luego firmar su contrato como tercer refuerzo albiazul.

La negociación por Gómez ya estaba cerrada desde hacía varios días pero un problema en la documentación personal del jugador, había demorado el arribo a La Plata.

El zurdo es un futbolista que Troglio conoce muy bien desde su paso por Universitario y puede aportar recorrido por la banda, además de una buena pegada.

De marchar todo por carriles normales, Alexi se sumará a los llegados Franco Mussis y Gianluca Simeone. A priori, el volante izquierdo, de 25 años de edad, firmará con la institución Mens Sana a préstamo por 12 meses, con una opción de compra.

Respecto a los montos del préstamo se habló de una suma que ronda los 40 mil dólares y una opción que se acerca a los 700 mil de la misma moneda.

“Hizo 11 goles en ese campeonato que lo dirigí. Tiene todas las cualidades, pero es un “loco”. Hay que saber llevarlo”, había manifestado Troglio en el inicio de la pretemporada al referirse a él. “Ya le dije que no me puede hacer quedar mal. Sabe que no me puede fallar, al menos desde lo humano. Tiene una deuda conmigo por todo lo que hice por él en Perú y lo sabe”.