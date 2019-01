En febrero empieza el juicio a 8 jefes policiales por los sobres con plata en la Departamental

Están acusados de sostener un sistema de recaudación mediante coimas y de distribuir los fondos entre las máximas autoridades

A casi tres años de que explotara el escándalo, con el hallazgo de un sobre con más de 150 mil pesos en la Jefatura Departamental de La Plata, el lunes 4 de febrero se pondrá en marcha el juicio dedicado a establecer las presuntas responsabilidades de 8 jefes policiales de la Ciudad con una estructura de recaudación ilegal y distribución de plata en la fuerza.

Con la puesta en marcha de la investigación, fueron detenidos y llegarán al banquillo de acusados en esa condición, el ex titular de la Departamental, el comisario mayor Darío Camerini; los comisarios Sebastián Velázquez y Rodolfo Daniel Carballo; los subcomisarios Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Julio Sebastián Sáenz y Walter Skramowskyj y el oficial principal Ariel René Huck.

Todos están detenidos en dependencias del servicio penitenciario, menos Carballo, a quien recientemente se le otorgó el arresto domiciliario por cuestiones de salud.

El caso comenzó el 1 de abril de 2016, cuando se encontraron, dentro de la sede de la Departamental, 36 sobres numerados que contenían en total 153.700 pesos en efectivo.

Los investigadores creen que el dinero provenía del juego, el tráfico de drogas y la prostitución

Una denuncia anónima había advertido a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía que el entonces jefe de la Departamental “recaudaba coimas que cobraban las comisarías”.

En esta causa también está imputado Juan Miguel Retamozo (ex jefe de la comisaría Cuarta), aunque no fue detenido porque no se pudo hacer el peritaje caligráfico que lo vincule con los sobres con dinero.

Los implicados perdieron su condición de policías, después de que la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso para todos la exoneración.

La jueza de garantías que intervino en el caso, Marcela Garmendia, ordenó por segunda vez, en julio de 2017, la detención de los ex policías, quienes habían sido beneficiados por un fallo luego revocado por la Corte.

La magistrada dio por acreditado que integraban “una organización con permanencia y estructura jerarquizada, con férreas normas de funcionamiento interno, donde el poder decisorio recae en la cúpula, quien además posee una multitud de medios y sujetos dispuestos para llevar a cabo sus fines”.

Garmendia estableció también que “esa organización criminal se encuentra integrada con quien tenía los sobres en su despacho y en su escritorio (Skramowskyj), con sus jefes y quienes eran los destinatarios de los mismos (Camerini, Carballo y Huck) y con los distintos jefes de las seccionales de Policía que los remitieron (jefes policiales de comisarías) junto con los jefes de calle y personal de confianza que se encargaban de recaudar el dinero producto de diversas actividades ilegales para girar el mismo hacia arriba de la pirámide jerárquica y en beneficio personal”, consignó el fallo.