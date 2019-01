Mar del Plata: “No me puedo ir del país por un loco”, escribió la policía asesinada

Fue en un chat en el que alguien le advertía que su ex pareja podía lastimarla. Tenía una orden de restricción. Lo detuvieron

Una policía fue asesinada ayer de al menos tres balazos en la ciudad balnearia de Mar del Plata y por el crimen fue detenido su ex pareja, un vigilador que tenía una restricción perimetral para acercarse a ella desde agosto pasado, informaron fuentes judiciales y policiales.

El fiscal marplatense a cargo de la causa, Fernando Castro, dijo que el crimen de Gisel Romina Varela (33), quien se desempeñaba en la Policía Local de esa ciudad, fue un “femicidio” que tuvo como presunto autor al ex de la víctima y detalló que la mujer fue ejecutada con su propia arma reglamentaria.

El hecho se registró cerca de las 6.40, cuando personal de la comisaría 2da. recibió un alerta por disparos de arma de fuego y la presencia de una oficial de la Policía bonaerense herida en la intersección de las calles Las Heras y Alberti. Al llegar a una parada de colectivos ubicada a una cuadra y media del domicilio de Varela, los efectivos encontraron asesinada a la policía, quien estaba uniformada y con el chaleco antibalas colocado.

A simple vista, el cadáver presentaba tres balazos en el cuerpo: dos a la altura del mentón y el otro en el cuello, mientras que dos más le habían impactado en el chaleco.

“El asesino le disparó a la cara y al cuello porque tenía el chaleco colocado”, dijo un jefe policial. Entre las pertenencias de Varela se halló documentación correspondiente a una orden de restricción perimetral contra su ex pareja, Sergio Alejandro Cejas (35), quien se transformó en el principal sospechoso del crimen.

El fiscal Castro explicó que el hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la ciudad, que captaron al hombre “bajándose del auto, discutiendo y apoderándose del arma” de la víctima.

A la policía le faltaba su arma reglamentaria, una Bersa Mini Thunder calibre 9 milímetros que, de acuerdo a lo que se observa en los videos y lo que dijo el fiscal, fue empleada por el femicida para ejecutarla. Los pesquisas obtuvieron también la patente -NNR048- del auto que uso el asesino para escapar, un Toyota Etios Cross color gris.

La Policía dispuso entonces la búsqueda del vehículo, cuyo dueño resultó ser Cejas, un custodio privado que había estado demorado por violencia de género y tenía una orden de restricción perimetral emitida desde el 8 de agosto del 2018 por el Juzgado de Familia 4 de Mar del Plata. Dicha orden obligaba a Cejas a mantenerse a una distancia de 300 metros de Gisel hasta el 1 de abril de este año, agregaron las fuentes. Tras obtener esos datos, la Policía lo capturó en un operativo cerrojo en la vecina localidad de Miramar.

Cejas fue detenido en el cruce de las calles 21 y 28 de esa ciudad y en su poder tenía las llaves del auto Toyota Etios Cross, que estaba estacionado a metros de donde fue detenido.

El fiscal afirmó que la pistola de la víctima “no estaba en el lugar del crimen ni tampoco en poder de Cejas”, por lo que tramitaba una orden de requisa para allanar el domicilio y el auto en su búsqueda. Hoy indagará por femicidio a Cejas, quien se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria 44 de Batán.

El encargado del edificio donde vivía la policía, Juan Carlos, contó al canal TN que Cejas estaba “obsesionado” con Varela y que “todos los días violaba la perimetral”, por lo que se trata de “la crónica de una muerte anunciada”. El portero recordó la cantidad de veces que tuvo que hacer retirar a Cejas del edificio cuando intentaba ingresar y recordó un intercambio de mensajes por chat que mantuvo con la víctima el pasado domingo, cuando le advirtió que la situación iba a “terminar mal”.

“’Ya sé’, me dijo, ‘pero no me puedo ir de país por un loco así, cuando no pueda manejarlo me voy a vivir a Santa Clara con mis padres’, pero no llegó”, se lamentó el encargado.