En una panadería estaban por cerrar y los sorprendieron 2 ladrones armados

En menos de un minuto en el local, tras reducir a los empleados, se llevaron la recaudación de la jornada y los teléfonos celulares

| Publicado en Edición Impresa

Faltaba apenas un rato para bajar la persiana, en el final de la tarde. Pero a la jornada de la panadería le faltaba el episodio menos deseado: un asalto. Ocurrió cuando dos ladrones armados redujeron a dos empleados para tomar la plata de la caja y dos celulares.

La escena se desarrolló en “La Panificadora”, que está en la esquina de Camino Belgrano y 408, en Villa Elisa.

Aproximadamente a las 7 y media de la tarde del lunes ingresaron dos jóvenes cuando en el interior del negocio no había clientes.

Cuando la empleada les consultó qué necesitaban, “uno de ellos, para disimular, le contestó que quería un kilo de pan”, reveló en la tarde de ayer a este diario Daniel (36), quien se desempeña en la cuadra de la panadería. Cuando la chica se dio vuelta para preparar el pedido, “los dos delincuentes pasaron al otro lado del mostrador, tras sacar cada uno un revólver, y exigieron llevarse el dinero de la caja registradora”, apuntó.

“Sacaron la plata y también se llevaron nuestros celulares. Hasta nos pidieron que nos tiremos al piso, cosa que no hicimos. Pero igual nos quedamos quietos y sin gritar. Todo el asalto quedó filmado por las cámaras de seguridad del negocio, pero o no se dieron cuenta o directamente no les importó”, expresó después.

Daniel estimó que ambos ladrones “deben tener entre 25 y 30 años”, a la vez que reparó en que “estaban recontra sacados” y que “estuvieron unos 15 segundos acá, pero no dejaban de apuntarnos”.

El comercio lleva “entre 25 y 30 años” en la zona. En ese lapso le “robaron tres veces”.

Los ladrones huyeron en un “Volkswagen Gol rojo”, contó un vecino en el comercio. Lo habían estacionado a pocos metros de la panadería.