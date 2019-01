Burlando defiende a Darthés: “El relato de Thelma tiene flancos que me llaman la atención”

El abogado confirmó la defensa del actor, cuestionó el linchamiento mediático y dijo que viajará a Nicaragua, donde tendría un testigo

Tras algunas semanas en suspenso, y después de una charla profunda con Juan Darthés en la que, según dijo, creyó en su versión de los hechos, finalmente, el abogado platense Fernando Burlando confirmó que está defendiendo al actor, tanto en la causa del intérprete contra Calu Rivero, por calumnias e injurias, como en la que Thelma Fardin radicó en Nicaragua acusándolo de haberla violado.

Ayer, en diálogo con “Nosotros a la mañana” el letrado quiso dejar en claro cuál es la situación procesal de Darthés, quien actualmente está viviendo San Pablo, Brasil, alejado del ruido mediático.

“Juan no tiene causas en Argentina. Él es el que denuncia, el que hace juicio en este caso en contra de Calu Rivero y también, seguro próximamente en contra de Anita Coacci y Natalia Juncos” dijo el abogado y continuó, un poco molesto: “Ya actuamos desde el punto de vista penal, pero va a ir con una acción civil con una querella criminal por calumnias e injurias. La única manera de conseguir verdad en esta historia es a través de la Justicia, no nos queda otra. Si no, ¿con qué armas se queda un ciudadano? Cualquiera puede salir a decir cualquier cosa por los medios de comunicación, las redes sociales ¿y no se hace cargo de lo que dicen? No dicen algo menor”.

Consultado en relación a las declaraciones de Alfredo Casero, quien, como Fernando Oneto, pidió que la Justicia se expida antes de dar un juicio social, Burlando coincidió: “Lo que ha dicho Casero no es ni más ni menos que lo que opina ya hoy más del 60 por ciento de la gente”. Y también se refirió cuestionamiento del humorista hacia los padres que dejan viajar a sus hijos menores solos, como el caso del elenco de “Patito Feo”: “(...) Comparto su idea, no creo que se esté revictimizando a ninguna familia por el hecho de decir que un papá tiene que estar presente con una menor porque hoy la sociedad impone este tipo de situaciones”.

“Acá todos han adoptado un discurso (feminista), que es el que garpa. Garpa en los medios, en la calle; pero la gente de pueblo, la gran mayoría, opina otra cosa. No quieren ese feminismo extremo en el que se pretende matar o castrar al hombre, como dice Casero. Me parece que hay un montón de gente que pretende y quiere un proyecto en conjunto entre el hombre y la mujer desde el origen de la humanidad”, agregó.

Por último, se mostró crítico contra la denunciante. “El relato que hace Thelma tiene flancos que a mí me llaman la atención”, manifestó Burlando, y cuestionó a los medios por la condena social que hicieron contra Darthés.

Asimismo, dijo que “probablemente viaje a Nicaragua” en los próximos días, aunque parte de su equipo ya se encuentra en Managua. Según dijo, habrían encontrado a un testigo, que sería la persona que entró a la habitación donde, según Thelma, Darthés la habría violado.