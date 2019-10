Los Nocheros: “Nunca se nos pasó por la cabeza bajarnos de los escenarios”

Tras el impacto inicial que generó la salida del histórico Mario Teruel, el grupo se reinventó como trío y siguió haciendo lo que sabe hacer: cantarle a la vida. El viernes llegan a La Plata con su último disco, “Sol Nocturno”

Por MARÍA VIRGINIA BRUNO

vbruno@eldia.com

Los Nocheros vivió, a mitad de año, un triste pico mediático cuando el nombre del celebrado grupo folclórico, con más de treinta años de trayectoria, era vinculado una y otra vez con las miles de noticias publicadas y/o emitidas en los diferentes formatos y que informaban sobre la complicada situación judicial del hijo de uno de los integrantes. Y aunque su dilatada trayectoria los ha hecho conocer el paño, a veces áspero, de la popularidad, les dolió haber sido metidos a todos en la misma bolsa porque, dicen, hay que saber separar la paja del trigo.

Aunque las primeras olas fueron difíciles de surfear, y llevaron a su histórico integrante Mario Teruel a dar un paso al costado por voluntad propia, en tanto se resuelva la situación judicial de su hijo Lautaro -en prisión preventiva por abuso sexual-, el grupo hizo gala de su poder de reinvención y volvió al formato trío en el que ya había incursionado, levantó la frente y siguió adelante.

En medio de ese temblor, afrontaron el lanzamiento de un nuevo disco de estudio, “Sol Nocturno”, y comenzaron una gira de presentación que, este viernes, los traerá al Teatro Metro de nuestra ciudad, y con el que el año próximo volverán a recorrer escenarios de Europa y Estados Unidos.

En diálogo con EL DIA, Rubén “Negro” Ehizaguirre se refirió al presente del popular grupo salteño, cuya actual formación se completa con Álvaro y Quique Teruel, y anticipó cómo será el reencuentro con el público platense.

-¿Cómo están hoy como grupo?

-Más allá de que el golpe inicial fue duro, nosotros separamos las cosas. Los Nocheros, los que estamos cantando, estamos bien porque es lo que tenemos que hacer, es lo que sabemos hacer, y es lo que la gente espera de nosotros.

-¿Cómo vivieron la salida de Mario?

-Mario ha decidido por su cuenta alejarse del grupo, al menos, hasta que se resuelva la situación judicial de su hijo. Fue una decisión sumamente personal, que ni siquiera nosotros supimos hasta que la hizo público. Nosotros la interpretamos como una decisión para proteger al grupo, y la respetamos.

-¿Se lo extraña?

-Obviamente que se extraña. Se extraña al amigo, al compañero arriba del escenario. Se extraña todo.

-¿Cuándo va a volver?

-Cuando él lo crea conveniente, cuando él sienta que está bien. No es algo que nos hemos sentado a charlar.

-¿Siguen en contacto?

-Seguimos siempre en contacto, obvio. Está al tanto de todas las cosas que pasan en el grupo, en la empresa.

-¿Cómo han atravesado la ola mediática que se desató a su alrededor?

-Uno interpreta que es la manera en que se vende la noticia pero no tenían por qué nombrar a Los Nocheros. Vos te ponés a pensar y decís, ¿y qué tiene que ver el grupo? Creemos que si esto le hubiera pasado a un actor que trabaja en una obra de teatro o a un futbolista que juega en un equipo de fútbol, no se hubiera nombrado ni a la obra ni al club. Sólo se nombra a la parte dañada o incluida en tal o cual situación. Creemos que se tiene que tratar todo de la misma manera. Y con nosotros no pasó eso.

-¿Eso les dolió?

-¡Claro! No sé cuál es la diferencia, ni por qué. Es lo único que tratamos de hacer que la gente note. Nosotros nunca hemos dicho que no se hable de esto, para nada. Simplemente que no se meta a los que no hay que meter. Nosotros ya sabemos cuál es la manera en la que se juega a esto (los medios) cuando sos popular. Lo que pasa es que vos nunca pensás que te va a ocurrir a vos, que lo vas a vivir en carne propia.

-¿Alguna vez, aunque sea por un momento, pensaron en bajarse del escenario?

-Jamás se nos pasó por la cabeza parar, nunca se nos pasó por la cabeza bajarnos de los escenarios. Porque no tenemos nada que ver. Lo que pasó es en el seno de la familia de Mario. Y cada casa es un mundo. Más allá de que compartamos y pasemos tiempo juntos, hay cosas internas que pasan en la casa de cada uno que los demás no las sabemos. Entonces, los otros tres, que somos los cantantes, ¿qué vamos a ganar con no cantar? Al contrario, hay que dar la cara. No te podés esconder.

-¿Qué los ayudó en aquel momento a levantar la frente y enfrentar la situación?

-La gente, sin dudas. Porque tuvimos muchos temores iniciales. En medio de toda esa situación, nosotros anunciamos que seguíamos con los shows normalmente, afrontamos el lanzamiento del disco, y dimos los primeros dos shows en Mar del Plata. Y fue realmente duro. No solamente para nosotros, los que estamos arriba del escenario, sino para todo el entorno. Pero cuando vimos la respuesta de la gente, ya nos hemos quedado tranquilos y desde ahí hasta este momento únicamente podemos decir “gracias” a la gente porque si hemos salido adelante ha sido por ellos.

-¿Son su mayor capital?

-Qué no te queden dudas. Es la única razón, más allá de la familia, de seguir con todo esto.

-¿Qué balance hacen de estos más de treinta años?

-Hermosos han sido, en realidad, con todas las cosas que tiene una carrera artística de alguien que es popular, que no todas son rosas, ni siempre arriba. Sino que tienen sus vaivenes porque de esto se trata esto, de saber encontrar el equilibrio, de reinventarse, de intentar siempre ir por más.

-“Sol nocturno”, su último disco de estudio, tardó seis años pero llegó. ¿Por qué se demoró tanto?

-Hace tres años habíamos editado el disco en homenaje a los treinta años de trayectoria, que fue una remake de clásicos. Y con ese hemos estado girando hasta que ya hemos visto la necesidad de lanzar canciones nuevas, de renovarnos, de ir con otro proyecto. Y así llegó este disco en el que hemos trabajado de una forma que no habíamos hecho antes: nos sentamos a preguntarnos qué nos gustaría cantar a nosotros, y cada uno hemos hecho canciones y hemos buscado temas que creíamos que nos iban a quedar bien. Estamos muy contentos, porque es puro gusto. Sin ningún tipo de concepto.

-En “Sol Nocturno”, y en algunas presentaciones, los acompaña la joven cantante Magui Soria. ¿Qué les aportó esa voz femenina al grupo?

-Nos ha dado un aire nuevo, un color diferente. De la gente únicamente tenemos elogios. Es un espectáculo. Más allá de ser una gran cantante, es una excelente persona.

-¿Cómo será el show en La Plata?

-Cargado de energía, como estamos acostumbrados nosotros. Nos gusta divertirnos, y divertir a la gente. Que sientan que si tienen ganas de enamorarse, se enamoren; si tienen ganas de bailar, bailen; si tienen ganas de cantar, que canten. Nos gusta llevar a la gente por un vaivén de emociones.