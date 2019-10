Con 400 puestos no para de crecer la feria americana que se instaló en la plaza Italia

Mabel Figueroa, vecina barrio Los Robles “ Soy una madre sola, con un hijo de 19 años que estudia en la Universidad Tecnológica, vive conmigo y quiero que siga la carrera, que no abandone. Hace cuatro años que estoy desocupada y me las rebusco vendiendo ropa usada que me regalan o que compro en las redes sociales. Hay días muy flojos, tanto que podemos empezar con un precio pero si vemos que nos estamos por ir y no vendimos nada lo bajamos un montón, porque si no venir y estar acá para no sacar nada no vale la pena”.