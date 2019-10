"Fue abuso de poder", dijo Bullrich sobre la actitud de Donda en un control policial

La ministra de Seguridad de la Nación se refirió a la defensa que hizo la diputada del Frente de Todos de un joven cuando estaba siendo abordado por efectivos para un control poblacional

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo hoy que "fue un abuso de poder" la actitud de la diputada Victoria Donda (Frente de Todos) quien salió en defensa de un joven cuando estaba siendo abordado por la policía para un control poblacional.



"Es un abuso de poder, la diputada no puede gritar 'soy diputada', el rol de diputada no le da la capacidad para intervenir en una situación policial, más aún cuando la persona que estaba siendo registrada era, además, alguien que tenía una buena cantidad de capturas y había cometido un delito en ese mismo momento", argumentó la funcionaria en declaraciones a radio La Red.



El episodio ocurrió el lunes pasado, en la avenida Corrientes 1812, y trascendió a partir de un video que registró una de las personas que estaba en el lugar y que se viralizó a través de las redes sociales.



Para Bullrich, "en cualquier lugar del mundo esa actitud puede tomarse como un encubrimiento o como que la policía no puede detenerlo por la situación que arma".



"Creo que estuvo mal. Eso de decir 'soy diputada nacional'..., ¿y?", se preguntó la ministra; y continuó: "¿Eso la habilita para retar a un policía y decirle lo que tiene que hacer? no, eso ya lo sabe el policía", finalizó la titular del área de Seguridad.



Donda intervino en la situación y discutió con los policías solicitándoles información vinculada al procedimiento y a los motivos por los cuales se realizaba, a lo que los oficiales le respondieron “tenemos una orden nacional de hacer control poblacional, que hacemos en Constitución, Once, Retiro, en todos lados”, en el que se pide el DNI “al azar”.