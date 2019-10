VIDEO: Jane Fonda fue detenida durante una protesta contra el cambio climático

"Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege (...) Tengo 82 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan", sostuvo la actriz.

La actriz Jane Fonda fue arrestada hoy en las escalinatas del Congreso de los Estados Unidos junto con un grupo de manifestantes que reclamaban decisiones del gobierno para contrarrestar el cambio climático. "Voy a usar mi cuerpo, que es ahora en cierto modo famoso y popular por la serie que voy a hacer en el Distrito de Columbia, y vamos a tener una manifestación cada viernes", dijo la actriz al diario The Washington Post, según la reproducción de la agencia EFE. Un grupo de personas se congregó en las escalinatas del Congreso portando carteles con textos que protestaban contra el cambio climático, y desafiaron la advertencia de la Policía del Congreso para que desistan de su cometido. Fonda, que fue la tercera persona esposada y detenida, prometió que proseguirá con estas medidas de protesta durante los siguientes 14 viernes, el tiempo que la actriz permanecerá en la capital de los Estados Unidos para la realización de una miniserie. El momento en que se llevan detenida a Jane Fonda por protestar por el cambio climático.

Lo más notable es la ausencia total de violencia de la policía y de los manifestantes.

Lo único que suena discordante son unos latinos gritando "el pueblo unido jamás será vencido". pic.twitter.com/2bADAH8Pg2 — Dr. Victor Tutú (@victorfyt) 11 de octubre de 2019 "Vamos a incurrir en la desobediencia civil y seremos arrestados cada viernes", dijo Fonda. La policía de custodia en el Capitolio informó que había arrestado a 16 personas por una "manifestación ilegal en el lado este" del edificio, y la vocera Eva Malecki indicó que los arrestados serán acusados de "agruparse, obstruir e incomodar" en el acceso al Congreso. "Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege (...) Tengo 82 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan", agregó la actriz. Las protestas continuarán al menos hasta mediados de enero y a ellas se sumaran "celebridades, científicos, economistas y personas de las comunidades afectadas", explicaron.

