Cristina le dijo "machirulo" a Macri por la frase de la tarjeta, el gasto y la hipoteca

Tras la comparación que hizo el presidente para referirse a la política económica del kirchnerismo, la ex mandataria salió a contestarle por Twitter. "Es como si le dieras la tarjeta a tu mujer, ella gasta y un día te hipotecan tu casa", dijo Macri. "Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo" sentenció Cristina

Un día después de que la ex presidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos (FdT), Cristina Fernández de Kirchner, llamara al presidente Mauricio Macri de "chispita", esta tarde le volvió a lanzar un calificativo, aunque esta vez hizo uso de las redes sociales.

Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo 🙄 https://t.co/WgOFSTB338 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 15 de octubre de 2019

"Es como si le dieras la tarjeta a tu mujer, ella gasta y un día te hipotecan tu casa", había dicho Macri en un acto. Tras ello, en las redes sociales se generó una fuerte polémica en las redes por el ejemplo que usó el presidente.

Fue en este marco que la senadora por el Frente de Todos aprovechó para apuntar contra el presidente usando una pregunta, una afirmación y un emoticón.

Ayer, la ex mandataria la emprendió con Macri cuando su presentador, Marcelo Figueras, le leyó una nota de un diario extranjero que hacía alusión a un mal manejo del presidente Mauricio Macri al frente del gobierno. Allí pidió "que no confundan a nadie" ya que "ahora todos le pegan al muñeco en el piso".

"Fueron las políticas que se aplicaron, más allá de que no es de los más chispita para gobernar", ironizó al referirse a Macri. Y agregó: "Están tratando de salvar el ideario neoliberal y culpar a la impericia de Chispita pero no es un problema de Chispita. Es un problema de las políticas. Tenemos que discutir en serio. No digo que tengo razón. Pero tenemos que sentarnos a discutir estas cosas".

Allí pidió equidad para distribuir el peso de la deuda. "¡Claro que las deudas hay que pagarlas! Pero que las paguen en mayor parte los que más la disfrutaron y los que más se la llevaron, no el conjunto de la sociedad argentina, si no no me parece justo", sostuvo