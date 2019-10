No frenan las quejas por el pago de adicionales al cargar la tarjeta SUBE

Pasajeros aseguran que han llegado a abonar hasta 5 pesos. Desde el ministerio de Transporte informaron que en septiembre hubo 19 locales sancionados con el bloqueo del sistema. Los usuarios piden más controles

| Publicado en Edición Impresa

“Viajo dos veces por semana desde el Parque Castelli a la zona del Estadio Único, tengo la tarifa social y cuando la cargo le destino a la SUBE, unos 200 pesos, claro que eso no me alcanza para todo el mes” Patricia Parque Castelli

A los usuarios de la tarjeta SUBE se les complica realizar las cargas sin tener que pagar adicionales cuando intentan hacerlo en diferentes comercios de la Ciudad, pese a que eso está expresamente prohibido por el Ministerio de Transporte. Por esa razón en el último mes se sancionaron 19 comercios de la zona.

Según datos oficiales, en septiembre se utilizaron unas 380.772 tarjetas en las líneas de micros que están bajo la jurisdicción de la Municipalidad de La Plata.

Entre las quejas que hacen los usuarios de la tarjeta SUBE las cargas de los plásticos son una pesadilla para varios pasajeros. No hay muchos puntos oficiales al alcance, y eso los obliga a tener que hacerlo en quioscos y comercios que, en general, les cobran entre 3 y 5 pesos.

En los últimos días también se sancionaron 4 puntos por no entregar los tickets de las operaciones.

“Yo cargo siempre en la Terminal de Trenes, pero si por alguna razón me quedo sin saldo y caigo en cualquier quiosco del centro, tengo que pagar el adicional”, apuntó Micaela, empleada doméstica que vive en Villa Elisa y trabaja en barrio Hipódromo.

En la misma línea, se expresaron algunos estudiantes cuando por diferentes razones no logran acreditar el cupo que tienen por el Boleto Universitario.

“Cuando no tengo el crédito del Boleto Universitario le cargo lo mínimo indispensable, pero siempre me cobran $5 por eso”, agregó Matías.

Como se sabe, esas cargas estudiantiles se realizan sin costo en los cajeros del Banco Nación, en las oficinas de SUBE que se encuentran frente a Plaza Italia y en la Terminal de Trenes.

En relación a las sanciones que se aplicaron en el último mes a comerciantes platenses por el cobro adicional en la carga, las autoridades de Transporte consignaron que se bloquearon 19 puntos.

Las sanciones establecen bloqueos en el sistema operativo por diferentes tiempos, de 72 a 96 horas.

“No hay controles muy severos a la hora de verificar qué comercio cobra un adicional para cargar el plástico. Dicen que no les conviene, pero a su vez nunca se desprenden del sistema, porque la gente termina comprando algo cuando va a a cargar la tarjeta”, sostuvo Martín, otro usuario del boleto electrónico.

CARGA PROMEDIO

Los relevamientos oficiales indican que en La Plata en promedio cada usuario asigna 120 pesos para realizar cada carga.

Claro que los montos también dependen de la altura del mes. A principios de mes. algunos usuarios previsores destinan sumas más altas, por ejemplo unos 500 pesos.

Cabe indicar que la carga promedio puede significar seis boletos mínimos (cada uno sale 19,20 pesos) o 5 boletos de la segunda sección (que cada uno cuesta 21,20 pesos). Estas son las dos secciones más utilizadas por los usuarios platenses.

En otro orden, los usuarios a los que le roban la tarjeta, la pierden o se les rompe se comunicó que a partir de ahora es posible darle de baja desde una cuenta a través de internet.

Cuando se adquiere una nueva tarjeta en cualquier Punto SUBE o Centro de Atención, se la puede asociar a la tarjeta anterior y si el usuario tenía saldo es posible recuperarlo.

“Se me rompió la banda negra de la tarjeta, la di de baja en las oficinas de SUBE de Plaza Italia, me cobraron 90 pesos, pero se van a debitar de la próxima carga, lo bueno es que me quedaba algo de saldo y con solo apoyar la tarjeta en las máquinas me lo vuelven a acreditar en 48 horas”, contó Mónica, usuaria del sistema.

En otros casos los pasos para recuperar el saldo, se da a través de un correo electrónico.

En tanto, esta semana habrá un nuevo lugar en Los Hornos para hacer gestiones relacionadas con la SUBE porque en La Plata se desarrolla el programa el Estado en tu Barrio, en el que además participa RENAPER, ANSES, PAMI, el Instituto de Previsión Social (IPS), los Ministerios de Salud, Trabajo, Desarrollo Social y Justicia, entre otros.

En ese espacio de SUBE, se puede obtener la tarjeta, registrarla, darla de baja en caso de robo, rotura o pérdida, e informarse acerca de la Tarifa Social.

Desde hoy y hasta el próximo viernes funcionará una Terminal de Sube en Los Hornos

Desde hoy y hasta el próximo viernes, entre las 9 y las 14, los vecinos podrán plantear las diferentes inquietudes en calle 60 y 144, de Los Hornos.

También se puede cargar el boleto electrónico a través de homebanking, MercadoPago, Todo Pago, pim o cajeros automáticos.

Después hay que acreditar la carga en la Terminal Automática.

Esos puntos son máquinas que se encuentran en espacios seguros como bancos, supermercados y estaciones.

Allí se puede consultar el saldo y recuperarlo en el caso de haber dado de baja la tarjeta; aplicar la Tarifa Social Federal y Boleto Estudiantil; y acreditar cargas realizadas por celular, computadora o cajero automático.

Se aclaró que funciona de una manera muy simple, solo es necesario apoyar la tarjeta en el lector y la Terminal actualizará automáticamente toda la información de la tarjeta.

En algunos teléfonos celulares la carga se puede realizar en forma automática, pero es para algunos modelos determinados -ver aparte-.

Para consultas se puede llamar al teléfono 0810 – 777 7823 (SUBE).

La Red SUBE es el sistema que integra todos los modos de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (colectivos, Metrobus, trenes y subtes) para poder ofrecer descuentos a quienes realizan una o más combinaciones.

Cabe indicar que la red cuenta con un sistema de descuentos según las combinaciones que se realicen en un plazo determinado de viajes.

El descuento se aplica de forma automática y sin hacer ningún trámite con la tarjeta SUBE en el momento del viaje. En 2 horas se pueden hacer hasta 5 combinaciones de transporte. En el primer viaje se paga el total; en el segundo el 50 por ciento del boleto y desde el tercer viaje un 75 por ciento menos del valor del boleto.