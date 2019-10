En una zona rural llevan más de tres días sin luz

| Publicado en Edición Impresa

Usuarios del servicio de electricidad de una zona rural del oeste de La Plata denunciaron que atravesaban ayer el tercer día consecutivo sin energía eléctrica y, en consecuencia, padecían graves inconvenientes con las plantaciones, por lo que clamaron por el urgente restablecimiento del suministro.

La situación de falta de energía se presentaba en un tramo de la calle 90 que abarca a las localidades de Lisandro Olmos y Etcheverry.

Según describieron los damnificados, es un corte que se extiende, de mínima, desde calle 208 hasta 228, según las estimaciones que dio Eduardo Lascano, un productor damnificado.

“Realizamos los reclamos a Edelap, pero nos aseguran que el inconveniente fue solucionado a la 1 de la madrugada. Lo cierto es que tenemos un poste del tendido eléctrico derribado en la calle y nosotros estamos a oscuras”, dijo.

Lascano se mostró preocupado por la falta de luz en los hogares: “El corte comenzó el sábado a las 9 y todavía seguimos a oscuras”, especificó. No obstante, puso especial énfasis en las plantaciones hortícolas ya que al no contar con electricidad no pueden poner en marcha los sistemas de riego, por lo que “los invernaderos se están secando”.

“Vamos a continuar con los reclamos a Edelap, que no se preocupa por las zonas hortícolas”, añadió Lascano.

Sobre estos reclamos, desde Edelap, la empresa que distribuye el servicio eléctrico, explicaron que los accesos a esa zona, tras la lluvia de los últimos días, están totalmente anegados, lo que impide que los operarios ingresen a realizar los arreglos.