Los vecinos de La Granjita llevan 10 años esperando un puente en 149 y 525

Se pidió el arreglo de las calles de tierra y la conexión de las avenidas 32 y 520 para mejorar la accesibilidad al barrio

| Publicado en Edición Impresa

Vecinos del barrio La Granjita se reunieron ayer en 149 y 523 para insistir con un reclamo que ya cumplió 10 años: que se complete la pavimentación de la 149 y que a la altura de la calle 525 se levante un puente sobre el arroyo El Gato para unir la avenida 32 con la avenida 520. “El expediente duerme desde hace años en la torre de 12 y 51 y si no nos organizamos entre los vecinos las calles de tierra se llenan de yuyales”, dijo Delia Pendón, vecina de esa zona.

Desde la avenida 520 transitar unas pocas cuadras por la 149 - también avenida desde lo formal - es como hacerlo por cualquier calle de barrio con una delgada capa de asfalto, pero sin cordones.

Sin embargo a la altura de la 523 el fin del pavimento convierten a la 149 en apenas una huella que los vecinos que viven hacia la zona del arroyo El Gato hacen de tanto ir y venir.

Cardales, ramas de árboles apiladas, basurales, pastos altos y arbustos dan un marco de total abandono a esa calle. Y los vecinos repiten: “acá lo único que llegan son los impuestos”.

Los datos son contundentes: desde 523 hacia 526 no pasa el recolector de residuos, ni el de los habituales ni el de los que se encargan de retirar los no habituales. Tampoco se observa que se limpien las zanjas o que se despejen los márgenes del camino. Los yuyos borraron las fronteras entre lo que podría ser una banquina y las veredas. El único adelanto que se impone a la vista son las columnas de alumbrado.

“Todo lo que pedimos desde hace años son algunas mejoras por nuestro bienestar, un puente para cruzar el arroyo también permitiría descomprimir la avenida 520 y encontrar una salida rápida hacia la avenida 32”, dijo Miguel Zamaniego, otro de los vecinos movilizados.

También se solicitó que se pavimente la calle 150 de 520 a 524 y 521 de 149 a 151 bis.

Pascual Procopio, otro de los vecinos que reclama obras para la zona remarcó como indispensable que se arreglen las calles y se limpien los pastizales. “Los impuestos aumentaron un montón del año pasado a este y nosotros, los que vivimos en la 149 no tenemos ni la traza de la calle, si no pagamos aparte para que limpien las veredas nos tapan los yuyos y las ramas están meses en las esquinas sin que las limpien”, sostuvo Procopio.

Una de las obras mas esperadas es la extensión de las cloacas; según dijeron los vecinos, no hay en esa zona, ni en los barrios Santa Ana, parte de Melchor Romero, La Granja y Las Quintas. “La calle 149 divide Melchor Romero y San Carlos, ese límite hace que ni unos ni otros se preocupen por que estemos un poco mejor, no puede ser que haga tantos años que pedimos las mismas cosas y no tengamos una respuesta”, concluyó Delia Pendón.

Desde la Municipalidad se informó que continúan ejecutándose las obras hidráulicas y viales, así como los puentes que están planificados para la presente gestión, con fondos municipales y provinciales. Se aseguró que, teniendo en cuenta las prioridades para la planificación de obras del próximo período, se incorporarán los mencionados proyectos para ejecutar en el barrio de La Granja.