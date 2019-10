El Centro revive con las compras de última hora por el Día de la Madre

Los platenses se volcaron a las calles a buscar el mejor regalo. Según una consultora, el gasto promedio individual rondará este año los $1.100. Ropa, calzado, perfumes y cenas, lo más elegido

“Está todo carísimo, las cosas de marca no bajan de los 4 mil pesos, por eso es importante estar atentos a las promociones que se hacen con las tarjetas, por suerte yo encontré lo que buscaba” Ayelén Gonnet

Descuentos y cuotas son por estas horas las estrategias desplegadas en las vidrieras para estimular las ventas por el Día de la Madre. Como se sabe, esta fecha es una de las que mas expectativas genera entre los comerciantes y para atraer a hijos y maridos presurosos por comprar regalos, se intenta seducirlos con descuentos que van del 20 al 30 por ciento.

Las vidrieras exhiben todo tipo de mensajes para recordar que madre hay una sola y merece lo mejor que se le pueda dar. Los combos de promociones y planes de financiación se despliegan como un menú desde pizarrones.

En 5, entre 51 y 53, una marca anuncia “20 por ciento off en compras superiores a $3000; 25 por ciento off, en superiores a $4500 y 3 cuotas sin interés”.

A pocos metros, los descuentos con una tarjeta de crédito de un banco porteño llegan al 40 por ciento. En esa marca un jean cuesta $3400; un cinto $1300 y un par de zapatillas $5900.

“Lo primero que se pregunta al entrar a un local es qué tipo de promociones hay porque la ropa y los zapatos están muy caros y un 20 por ciento o un 30 por ciento, representan mucha plata”, contó Emilia, quien ayer buscaba un regalo para su hermana que acaba de ser madre.

Es que no son solo los hijos los que buscan homenajear a la propia madre; también se hacen regalos a amigas o familiares que acaban de iniciarse en la maternidad, e incluso muchas con hijos pequeños se hacen autoregalos para facilitarle el trabajo a los maridos.

“Mi esposo trabaja todo el día y la verdad es que siempre me dice que me compre algo que me guste y yo prefiero hacer eso”, sostuvo Milagros quien ayer se compró una riñonera que, con el descuento de su tarjeta, le quedó en $1.400.

En un contexto recesivo como el que se vive en la actualidad, en las calles platenses se observaron dos realidades: las de quienes buscaron productos de marcas y destinaron al regalo un promedio de $4000 y los que optaron por presentes con presupuestos cercanos a $ 1000.

“Me encantaría regalarle a mi vieja un par de zapatos, pero no me da el presupuesto y le compré aros y un pañuelo que le van a gustar porque es muy coqueta”, confió Luis, quien recurrió a la ayuda de su novia para buscar esos presentes.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) analizó en qué rubros se concentra la preferencia de regalos, las formas de pago, los canales de compra y el impacto sobre la decisión final de los descuentos, promociones y reembolsos.

Según datos de una consultora el gasto promedio individual para este año es de $ 1100, mientras que el año pasado se gastó un promedio de $ 800 por regalo.

Los rubros con mayor proyección en la participación de demanda son indumentaria con un 24 por ciento, calzado 13 por ciento, experiencia (cena, spa, espectáculos, etc) 12 por ciento, perfumería, cosmética, belleza 9 por ciento, telefonía celular 7 por ciento, electrodomésticos 7 por ciento, flores y plantas 7 por ciento, bazar y regalos 6 por ciento, entre otros.

Se destacó que los planes de 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas sin interés son clave en el comercio minorista tradicional.

¿Qué regalarle a mamá?

A modo de orientación, quienes opten por regalar por ejemplo un libro, deberán contar con unos $600, salvo que quieran buscar en las mesas de ofertas que organizan distintas librerías de la Ciudad, donde también es posible encontrar libros de cocina o de auto ayuda por menos de la mitad de esa cifra.

Camisones, pijamas y ropa interior son otras de las alternativas que casi nunca fallan. En este rubro la variedad de precios es amplia y depende de las diferentes marcas. Es posible conseguir camisones y pijamas desde $1500 hasta $3500. La ropa interior se encuentra por valores similares.

Para las madres deportistas también se podrán buscar calzas, tops, buzos, remeras y zapatillas, pero si se trata de artículos de reconocidas marcas habrá que disponer en promedio cerca de $3000.

“Mi mamá es fanática del gym y siempre va con ropa negra, por eso se nos ocurrió comprarle un equipo con colores que nos parece que le va a gustar; ademas aprovechamos que la tarjeta hace un descuento muy importante”, afirmó Patricia, a la salida de una casa de venta de indumentaria deportiva ubicada en diagonal 73.

Otros no descartan que el mejor regalo para mamá es algo que no haga con frecuencia, como por ejemplo, invitarla a comer afuera o al cine. Todas ideas válidas para expresarle el amor.

