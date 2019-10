Perú: con apoyo popular y de las Fuerzas Armadas, se afianza en el poder el presidente Vizcarra

| Publicado en Edición Impresa

LIMA

El presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianzó ayer en el poder tras disolver el Congreso, en una medida apoyada por la cúpula militar, la policía, gobernadores y alcaldes, y rechazada por el propio Legislativo, que en respuesta juramentó como mandataria interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

El desconcierto por el choque de poderes que vuelve a sumir a Perú en una gran crisis política no se tradujo por el momento en caos, donde la Bolsa y el dólar se mantuvieron estables y todas las actividades se desarrollaron normalmente.

Tras disolver el Parlamento, que estaba controlado por la oposición fujimorista, Vizcarra dijo que convocará a elecciones para el 26 de enero de 2020 apegándose al plazo que establece la Constitución.

El clima de tensión se centró en el Palacio de Gobierno y el Congreso, con fuerte custodia policial y con más restricciones de ingreso que las habituales.

A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a “actuar según el orden constitucional y democrático”. La cúpula empresarial acusó a Vizcarra de “violación de la Constitución y al sistema democrático”. Los líderes del Congreso también lo acusan de dar un “golpe de Estado”.

El lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra, muy popular por su cruzada contra la corrupción. Pero nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya actuación es rechazada por casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos.

Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que se calificó como un “autogolpe” y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución para dar este paso.

La Organización de Estados Americanos (OEA) instó ayer al Tribunal Constitucional de Perú a pronunciarse sobre la “la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”, aunque consideró “conveniente” que la polarización política “la resuelva el pueblo en las urnas”.

Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo a la ley. Los legisladores cesados no pueden buscar la reelección y, de hecho, ya perdieron sus fueros.

Vizcarra dio el domingo un ultimátum al Congreso advirtiéndole que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de jueces del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que estuviera bajo dominio opositor. El Congreso hizo caso omiso y tras el decreto de disolución respondió con la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia, como primer paso para destituirlo, y nombró en su lugar a Aráoz, quien se había distanciado del mandatario.

“En Perú no hay dilema de dos presidentes, hay un presidente que ejerce de hecho y derecho sus funciones: Martín Vizcarra”, dijo el jurista Diego García-Sayán, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex canciller peruano. (AP y AFP)