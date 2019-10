Estudiantes entrena en el Único y Milito busca alternativas para cortar la racha

Estudiantes se entrenaba esta mañana en el estadio Ciudad de La Plata, escenario del partido del sábado frente al Globo, a puertas cerradas para la prensa.

El grupo que conduce Gabriel Milito realizaba distintos trabajos con pelota apuntando a levantar frente a Huracán y alejarse de la pelea por el descenso en la que se fue metiendo solito, con una floja sumatoria de 9 unidades sobre 8 fechas disputadas.

El entrenador no le encontró la vuelta al partido contra Arsenal en el cual se vio en desventaja en la primera parte producto de un penal y después no supo cómo reaccionar. El equipo falló mucho en defensa, mientras que se mostró inofensivo en el faceta de ataque. Por tanto, no es descabellado pensar que pueda meter mano para chocar contra el Quemero.

El técnico viene trabajando nuevamente con una defensa con línea de tres, aunque probando diferentes nombres. A priori, ayer se conoció la baja de Ángel González, quien padece mononucleosis y estará al menos un mes afuera. En tanto, Matías Pellegrini tampoco está en condiciones de pegar la vuelta ya que su falta de fútbol volverá a dejarlo afuera. Si bien el zurdo intensificó movimientos, no está al ciento por ciento.

Quien sí volverá al equipo será Gonzalo Jara, quien ingresaría por Nazareno Colombo y compartiría la zaga con Jonatan Schunke y posiblemente con Facundo Sánchez.

En tanto, en el mediocampo, el entrenador deberá definir si mantiene el tándem Kalinski/Gómez o si le da una chance a Nahuel Estévez, mientras que en ofensiva podría aparecer como una opción Mateo Retegui para acompañar a Federico González.