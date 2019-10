Felipe Pettinato rompió el silencio tras la denuncia por abuso en su contra

Una menor denunció hace tres semanas a Felipe Pettinato por abuso sexual simple en la fiscalía de Vicente López. La joven manifestó que el episodio ocurrió cuando tenía 14 años y el acercamiento fue por ser una hermanastra de Sofía Colosantela, la pareja del actor.

El hijo de Roberto Pettinato optó por mantenerse en silencio, hasta ahora. Este viernes, "Confrontados" compartió una entrevista con el mediático que consiguió al encontrarlo en un auto.

"Me río para no llorar... por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado", manifestó Felipe luego de aclarar que está a disposición de la Justicia y que irá cuando lo citen.