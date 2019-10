Messi: “Me hubiese gustado ser campeón del mundo”

| Publicado en Edición Impresa

El astro Lionel Messi afirmó que “no cambiaría nada” de lo que obtuvo en su rica y exitosa trayectoria deportiva “por ser campeón del mundo” con el seleccionado argentino.

“Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio; por algo es”, dijo Messi en una entrevista con un canal de cable. Messi habló del seleccionado, las finales perdidas, sus sueños, entre otros temas.