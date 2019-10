Vidal felicitó a Kicillof y pidió una transición democrática

La gobernadora habla en el búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que iba por su reelección, reconoció esta noche la derrota a manos del candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, y anunció que en cualquier caso va a "seguir defendiendo" a los electores que votaron a Juntos por el Cambio en el distrito más grande del país.



"Yo los voy a seguir defendiendo. Ustedes y yo construimos un vínculo. Y eso no tiene vuelta atrás. Es un compromiso entre nosotros", dijo Vidal en el escenario armado en el búnker de Juntos por el Cambio, en el Centro de Convenciones de Costa Salguero.



Vidal agregó: "Ustedes nunca me dejaron sola. En todo caso, hoy Dios me dio un descanso para que recupere mis fuerzas y volvamos a dar juntos las peleas que hagan falta".



"No vine a la provincia para usarlos. Me voy a quedar cerca de ustedes", remarcó Vidal, acompañada por su compañero de fórmula, el vicegobernador Daniel Salvador, y parte de su equipo de gobierno.



La mandataria felicitó al candidato del Frente de Todos "por la excelente elección en la provincia de Buenos Aires y anunció su deseo de que "en los próximos días podamos empezar juntos una transición democrática, como se debe".



Asimismo, la gobernadora pidió "perdón" si algún bonaerense sintió que "le falló", aunque aseguró que "dejó todo" y que dio "todo lo mejor" de sí misma, para luego declarar que "no se rendirá" y seguirá estando al lado de los bonaerenses.



Finalmente, Vidal agradeció al presidente Mauricio Macri por su apoyo en las elecciones generales y a "todos los que siguen haciendo que Juntos por el Cambio siga siendo una alternativa en la Argentina".