San Luis cerró la temporada con una goleada de aquellas a Los Tarcos y bajó la persiana

En el marco de la tercera fecha de la zona 1 del Torneo Nacional de Clubes, San Luis cerró su participación en la actual edición goleando a los tucumanos de los Tarcos por un inapelable 76 a 5, aunque no le alcanzó para seguir en el certamen y quedó eliminado. Además fue el último partido como jugador de Primera de uno de un emblema del club en los últimos años: Ariel Bicerne.

Y el marista ya desde el kick off mismo del encuentro mostró credenciales ante un flojo rival que jamás estuvo a la altura del partido y solo vio como los de nuestra ciudad anotaban un try tras otro. Así fue como en una catarata de tries los dirigidos por Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini se despidieron de la temporada oficial 2019 (aún queda el Seven a Side de la URBA) con una triunfo en el ámbito del rugby nacional.

Fueron en total 12 tries que eximen cualquier tipo de análisis deportivo ante la fragilidad del equipo visitante, que viajó hasta nuestra ciudad con un equipo lleno de dudas y se volvió a Tucumán con una dolorosa derrota y un hecho policial lamentable (ver aparte).

El club de nuestra ciudad terminó de esta forma con el pulgar arriba una temporada irregular que lo tuvo peleando lejos de los puestos de vanguardia en el ámbito de la Unión de Rugby de Buenos Aires y nuevamente se volvió a destacar en el torneo más federal de nuestro país.

Ahora San Luis se preparará en la post temporada para intentar regresar de la mejor forma en el 2020 y ponerse nuevamente el traje de animador como lo hizo en los últimos años.