La Plata se despidió del Nacional de Clubes con una goleada ante Tucumán LT

| Publicado en Edición Impresa

Por la 3ra y última fecha de la fase de grupos del Nacional de Clubes , La Plata se trajo un triunfazo a Gonnet por 50 a 35 con punto bonus ante Tucumán LT. La victoria no le alcanzó para pasar a la siguiente ronda pero cerró alcanzó para dejar una muy buena impresión de cara al futuro.

Se dio un partido muy parejo y abierto, intercambiando el dominio del marcador constantemente, fueron ocho tries del canario y cinco del local.

Arrancó ganando el amarillo con try del debutante Arburúa. Rápidamente respondió Tucumán con dos tries para pasar al frente 14 a 5. Pero La Plata fue por más y lo dio vuelta con tries de Francisco Suárez Folch, otro del fullback Arburúa y el tercero de Boccadoro más dos conversiones suyas, para irse al descanso ganando 24 a 14.

En el ST el local pasó al frente por 28 a 24, pero rápidamente con un try de Iassi y la conversión de García Larcher puso otra vez arriba al amarillo por 31 a 28. Sin embargo, el conjunto tucumano quebró la defensa amarilla y anotó una nueva conquista. Con la conversión quedaban 35 a 31 y parecía que otra vez se le escapaba en el final a La Plata.

Pero faltando cuatro minutos para el final el canario apretó el acelerador y marco un triplete de tries. Otra vez el wing Iassi, más uno de García Larcher y otro de Homero Alegre para cerrar el partido.

El canario cumplió un muy buen papel en el torneo y demostró tranquilidad y confianza de que hay material para volver al Top 12 rápidamente.