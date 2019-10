Para el que tiene dólares, el precio de los 0 km está en mínimos históricos

Los precios aumentaron tras la devaluación de agosto. Así y todo, el que tiene “verdes” puede conseguir autos nuevos por valores un 20 por ciento más bajos que hace 75 días atrás. Y algunas rebajas llegan al 40 por ciento

Por ESTEBAN PÉREZ FERNÁNDEZ

La devaluación genera problemas por la pérdida de poder adquisitivo del peso, pero también oportunidades para los que tienen dólares en la mano. Es que, como pasa en cualquier economía en la que se acelera un proceso inflacionario, el desfasaje en el tipo de cambio y el precio de algunos bienes durables convierte a ciertos mercados en muy atractivos, al menos durante un período de tiempo, porque los productos suelen tardar varios meses en acomodarse a los nuevos valores de la moneda estadounidense.

Y eso pasa hoy en el mercado automotor, donde desde el dólar anterior a las PASO de $45 hasta hoy, con un dólar a $65, hay modelos de autos cero kilómetro que se venden en la Ciudad y se consiguen en promedio un 20 por ciento menos en dólares, aunque hay casos en que el diferencial supera el 40 por ciento entre lo que se pagaba antes de la devaluación de agosto y ahora. En general, los precios están por debajo de mínimos históricos en billetes

En esta ecuación también entra en juego una variable: las bonificaciones que las terminales automotrices y concesionarias metieron en el alicaído mercado nacional para estimular una demanda muy retraída por la crisis, que lleva a los números de ventas y patentamientos a mínimos históricos.

Lo cierto es que, con los dólares en la mano, hoy hay oportunidades en el mercado de los cero kilómetro, según pudo corroborar este diario con una recorrida por las concesionarias de la Ciudad. Así vemos como hay modelos que se venden casi a un 45 por ciento menos en dólares que en los días previos al 12 agosto, cuando la moneda se devaluó un 25 por ciento. Es el caso de la SUV Chevrolet Trucker, que costaba poco más de 28.000 dólares y hoy se la consigue por 18.000 billetes verdes. También destacan modelos como la Ford Ecosport (casi 3.000 dólares menos que en agosto) o la Ranger (-U$S2.500), Chevrolet Onix U$S 4.000 menos, al igual que la Renault Duster, mientas que el Kwid bajó U$S 3.500.

Al sumar las bonificaciones que ofrecen entre las terminales y las concesionarias hoy resulta más conveniente comprar un vehículo nuevo antes que uno usado 2018 ya que la diferencia de precio entre un auto nuevo y un usado de un año de antigüedad está entre las más bajas de la historia.

Por ejemplo, hay marcas que combinan bonificaciones que rondan el 20 pro ciento, pero en algunos casos llegan hasta el 40 por ciento.

LAS OPORTUNIDADES

Entre las mayores “oportunidades” que aparecen en el mercado local para el que tiene dólares para pagar “cash” están el Fiat Argo Drive 1.3 a 9.229 dólares (en agosto antes de la devaluación costaba U$S 11.088); el VW Gol Trend U$S 8.615 contra U$S9.775 en agosto; el Peugeot 208 Allure 1.6 a U$S 10.923 contra U$S 12.447; el Chevrolet Onix Joy a U$S 9.230 contra U$S13.400; Chevrolet Tracker AWD a 17.846 dólares contra U$S 28.200; Renault Kwid a 9.230 dólares contra U$S11.000 de agosto; Renault Captur a U$S19.769 contra U$S24.500; Renault Duster 1.6 Privilege a U$S18.272 contra U$S21.800; el Ford Ka S a U$S10.300 contra U$S11.100; Ford EcoSport U$S12.492 contra U$S14.888; Ford Ranger a U$S

Desde las concesionarias locales explicaron a este diario el fenómeno que se da en estos días, con precios en dólares en mínimos históricos, en algunos casos, y también algunas ofertas en pesos muy atrayentes porque tienen bonificaciones combinadas de las terminales y las concesionarias que en algunos casos casi mantienen el valor que tenían con el dólar a $45.

Así, desde Ford Simone revelaron a EL DIA que hay modelos como el Ka base con un diferencia de unos U$S1.500 dólares de agosto a esta parte; la Ecosport en su versión más económica con un diferencial de unos U$S 1.500 dólares en el mismo período, y la Ranger automática que cuesta hoy casi 3.000 dólares menos que antes de la devaluación de agosto.

En tanto, desde Kiara automotores su gerente comercial, Jorge Nápoli, explicó cómo está el mercado platense. “Tenemos unos 110 autos en stock, cuando el ideal es tener la mitad. Además, estacionalmente no es el mejor mes y a eso se suma la incertidumbre de cada proceso electoral. Por eso en algunos modelos vendemos por debajo del precio de reposición. Así, uno de gama baja como el Onix Joy cuesta 846.900 pesos de lista y con la bonificación queda en 687.000 pesos, pero lo vendemos en $600.000. Muchas veces hoy el margen de la concesionaria se hace con la venta del usado. Muchas veces el precio de lista se mantiene en dólares, pero las terminales tienen más bonificaciones”.

Con respecto a las mayores oportunidades que hay en el mercado, el vendedor contó que “la Tracker AWD costaba en agosto de lista $1.268.900 y hoy vale $1.768.000, pero en septiembre repusieron a precio de dólar viejo y la venden a 1.160.000, unos 17.846 dólares. Pero hay otros modelos, como el Cruze 5 puertas, que no tienen mucha diferencia, porque hoy vale $1.476.000 (casi U$S23.000) y el 1º de agosto valía $1.045.900 (U$S23.200). Por eso también la oportunidad la encuentra el comprador de acuerdo a la disponibilidad del concesionario y la oferta que tenga”.

Para Diego Pavino, gerente de ventas de Motorplat, “en dólares está más conveniente que en agosto, pero antes vendíamos más. Después de las PASO hubo un cambio muy grande y eso se ve en que el objetivo de patentamientos que piden las terminales hoy está un 60 por ciento por debajo que en agosto. Pero esta semana se acercó gente que tenía dólares y que venía de pelear precios en otros concesionarios, con una idea bastante clara de lo que quería comprar, buscando oportunidades, ya que hoy el financiamiento no se tiene en cuenta por las altas tasas. Por ejemplo, el Kwid estaba en 11.000 dólares en agosto y ahora está 9.230 dólares; la Captur en $1.285.000 (U$S19.769) cuando en agosto costaba $1.102.000 (U$S24.500). Esos son los modelos que más se mueven, y también la Duster 1.6 Privilege, que valía en agosto $981.800 en agosto (21.800 dólares) y ahora está a $1.187.700 (18.272 dólares).