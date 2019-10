Condenada por un parricidio doble, culpó a su hermanastro y novio

| Publicado en Edición Impresa

Karen Klein, la joven que hace dos semanas fue condenada por el doble parricidio de su padre y su madrastra cometido en 2015 en el partido bonaerense de Pilar, escribió una carta donde afirmó que el otro condenado, su hermanastro y ex pareja Leandro Acosta, es un “monstruo” y pidió a la sociedad que no la juzguen por haber quedado “paralizada por el miedo”.

“Hola mundo, soy Karen Klein y siento una profunda necesidad de contarles mi historia. Tengo 26 años de edad, nací el fruto de una gran historia de amor”, indicó la carta que Klein escribió en el calabozo de la Comisaría de la Mujer de Martínez, donde está alojada. “Lamentablemente perdí a mi madre a los 14 años a raíz de una formalidad crónica. (…) Quedé a cargo de mi abuela y luego mi padre me llevó, insertándome en su nueva familia”, explicó la joven. “Todo parecía perfecto, la relación con mi padre, su mujer, mis hermanitos y el hijo mayor de mi madrastra, una persona que se ganó un lugar importante en mi corazón, mi amigo al principio y más tarde mi pareja”, dijo la condenada, quien luego afirmó: “Ese sería el comienzo de la tragedia que al día de la fecha me priva de mi libertad”.

Klein afirmó que Acosta fue su “primer noviazgo” y agregó: “Jamás imaginé que estaba incorporando un monstruo a mi vida. Un ser violento que día a día apagaba mi felicidad.”

“Me arrebató absolutamente todo, la vida de mi padre, la de su propia madre, mi libertad y a mis hermanos”, escribió la imputada y luego pidió: “Sociedad, ruego a ustedes no me condenen (sic), porque yo ya me condené por haber gritado en silencio. No me juzguen porque el miedo me paralizó.” En el último párrafo del texto Karen sostuvo que ama “la vida”, a sus “padres” y a su “familia” y ruega “justicia” para su padre, Ricardo Ignacio Klein (54), y su madrastra, Miryam Esther Kowalczuk (52), y pide que “descansen en paz”. El 11 de este mes, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro anunció un adelanto de veredicto condenatorio para los hermanastros Klein y Acosta por el crimen de sus padres.

Los jueces fijaron para el próximo 21 de noviembre la audiencia en la que se leerán los fundamentos y se impondrá el delito y la pena. En su alegato, la fiscal Laura Zyseskind solicitó que se condene a los jóvenes a prisión perpetua por “homicidio agravado por el vínculo y alevosía”. La fiscal dio por probado que, cumpliendo distintos roles y con una planificación previa, ambos cometieron el doble parricidio el 2 de septiembre de 2015 cuando sus hermanos mellizos, entonces de 11 años, no estaban en la casa.