VIDEO: Un grupo de vecinos golpeó a un hombre que intentó robar un almacén

Un video que muestra una golpiza de un grupo de personas contra un presunto ladrón se convirtió en las últimas horas en uno de los materiales más vistos y replicados en las redes sociales.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad dan cuenta del momento en el que un sujeto que circulaba en una motocicleta por el barrio Sargento Cabral (ciudad de Córdoba) es abordado por un grupo de vecinos que lo acusaba de haber intentado asaltar un almacén.

Aparentemente, minutos antes de la golpiza, el dueño del comercio había dado aviso a sus vecinos que estaba siendo víctima de un robo lo que motivó a los frentistas a salir a defender al almacenero.

Fue en ese marco que cuando el sujeto se encontraba saliendo del local, fue abordado por un hombre que se dirigía a comprar al lugar y que se topó con la situación de casualidad.

Este hombre fue el que realizó varias maniobras para que el sujeto no se escapara le dio varios golpes. Luego se sumaron otros frentistas que también emplearon golpes de puño e incluso con el casco del presunto ladrón.

Si bien el objetivo era retenerlo hasta que la policía llegara al lugar, el sospechoso logró repeler el ataque de la muchedumbre enardecida y se dio a la fuga.

El violento episodio, que quedó registrado en una de las cámaras de seguridad de la zona, sucedió el fin de semana y rápidamente se viralizó por la inesperada reacción que tuvo un grupo de personas con el delincuente.

Según denunciaron los dueños del comercio, el sujeto ingresó con el casco puesto y se dirigió directamente hacia la caja -donde estaba la dueña con un bebé en brazos- para exigirle la recaudación del día.

Debido a que su rostro quedó perfectamente identificado, la policía de Córdoba montó un operativo para dar con él y lo detuvo en su domicilio.

“Ahora no puedo atender, ni estar tranquila en mi lugar de trabajo. Tengo dos hijas chiquitas que juegan en la puerta y pasan a los tiros como si fueran los dueños de la cuadra”, denunció la mujer en diálogo con un medio de prensa local.

"No puedo sacar a mis hijas, no las quiero exponer en esta situación. No sé que tendría que haber hecho. Él anda libre y eso me da impotencia, encima me robó y se fue", se lamentó.

La dueña del comercio damnificado dijo que tras el hecho de inseguridad vive con temor a represalias por parte del ladrón y su entorno.