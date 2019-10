Empresario kirchnerista afirma que no va a arrancar el juicio por los cuadernos

Realizó estas declaraciones tras ser liberado por la Cámara Federal porteña, luego de un año de estar detenido por esa causa

| Publicado en Edición Impresa

La Cámara Federal porteña le concedió ayer la excarcelación al empresario Gerardo Ferreyra, propietario de Electroingeniería, en la causa de los cuadernos, y el empresario cordobés dijo al ser liberado que “este juicio no va a arrancar nunca, como el de la AMIA”.

La Cámara aunque dispuso que tal beneficio esté sujeto a la caución real que debía fijar el juez Claudio Bonadio, quien estableció que el monto sea de 50 millones de pesos, indicaron fuentes judiciales.

En una entrevista en Radio Con Vos, el empresario analizó su detención y dijo: “Habría que preguntarle a los jueces. Creo que la detención mía, principalmente, se debe a razones geopolíticas. Nosotros no estamos asociados a las represas de Santa Cruz para hacer un proyecto comercial. Es una obra para mejorar el país. Hay una razón geopolítica. También puede haber una razón de mezquindad empresaria porque en ese proyecto competimos 23 empresas de cinco países”, explicó y agregó: “Indudablemente que la política se hace sentir en los tribunales. Tanto es así que ustedes mismos están hablando de un cambio de época después de las PASO. Los fallos que se producen en Comodoro Py siempre están ligados a lo que pasa políticamente”. Ante la consulta sobre si su excarcelación se debió al triunfo del Frente de Todos en las primarias, respondió: “Mi excarcelación es porque yo no tuve nunca una causa en democracia. Esta es una causa que, en el caso nuestro, no tiene ningún fundamento legal para ser llevada adelante. Los demás empresarios lo admiten ellos”, dijo sobre los arrepentidos y agregó: “El conjunto de los empresarios que optaron por la vía del arrepentimiento lo único que hicieron fue perjudicarse a sí mismos”. Ferreyra aseguró: “Entre los empresarios, fui el más extorsionado. Los que optaron por la vía del arrepentimiento aceptaron dar un testimonio falso. El objetivo era sacarme de ese proyecto (el de las represas) que ganamos limpiamente”, según publica Lanacion.com.

Sobre los investigadores a cargo de la mega causa dijo: “Yo acuso de extorsión a (Carlos) Stornelli y (Claudio) Bonadio. Bonadio elevó a juicio oral toda la causa, pero lo que me dicen mis abogados es que este juicio no va a arrancar nunca. Como el de la AMIA”.

La decisiónde excarcelarlo fue de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la sala 1ª del tribunal de apelaciones, quienes determinaron que ya no existen riesgos procesales que justifiquen que continúe la detención, en este caso domiciliaria, de Ferreyra; quien tenía concedido el arresto domiciliario con tobillera electrónica por razones de salud, desde el 14 de junio.

“No se verifica en este supuesto, la concurrencia de indicadores de riesgos con suficiente entidad como para sostener que la restricción personal impuesta a Ferreyra sea la única alternativa viable a los fines de garantizar la concreción del derecho”, sostuvieron los camaristas en el fallo.