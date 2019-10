Ordenan reducir la condena al detenido ex vicepresidente Amado Boudou

El tribunal que condenó al detenido ex vicepresidente del kirchnerismo Amado Boudou a cinco años y diez meses de prisión por delitos en la venta de la imprenta ex Ciccone Calcográfica ordenó recalcular el tiempo de pena y tomar en cuenta a su favor dos meses y 14 días de prisión preventiva cumplidos en una causa vinculada.



La decisión fue del Tribunal Oral Federal 4 que hizo lugar a un planteo de la defensa de Boudou para considerar ese tiempo para el cómputo de la condena, con lo cual se reducirá, informaron fuentes judiciales.



Boudou estuvo detenido en una causa por presunto lavado de activos del 3 de noviembre de 2017 al 17 de enero de 2018, cuando fue excarcelado.



El abogado Alejandro Rua pidió al Tribunal que se compute a su favor ese tiempo, algo que fue ordenado y por eso se hará un nuevo cálculo del tiempo en prisión que lleva el también ex ministro de Economía.



La decisión fue de los jueces del Tribunal Daniel Obligado y Gabriela López Iñiguez, con la disidencia de Néstor Costabel.



"El imputado tendría derecho a que se le computen todos los períodos de privación de libertad sufridos, siempre que se trate de un proceso paralelo, aún si en la causa pendiente recayera absolución o sobreseimiento", se explicó en el fallo.



Boudou estuvo detenido por dos meses y 14 días en una causa conexa a la que investigó delitos en la compra de la imprenta ex Ciccone Calcográfica vinculada a presunto lavado de activos, a cargo del juez federal Ariel Lijo.



Esta última causa se encuentra aún bajo investigación.



"La dilación judicial no puede repercutir en modo negativo al momento de contabilizar los tiempos que sufrió en detención" el acusado, concluyeron los jueces del Tribunal Oral.



Por ello se ordenó realizar un nuevo cómputo de detención tomando en cuenta ese período.